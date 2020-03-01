24-річна українська співачка Аліна Гросу покрасувалася в досить несподіваному і навіть дещо загадковому образі

На новому фото-відео зірка сцени показалася в облягаючому одязі. Як передає Politeka.net, поділилася виконавиця кадром у своєму Instagram:

«Пробачте мене за всі образи, за всі вчинки і слова…», - підписала своє нове фото в темному вбранні артистка у зв'язку з Прощеною Неділею.

Артистка позувала на тлі історичної споруди - дзвіниці, при цьому вона була одягнена в чорне вбрання, ймовірно, сукню і її плечі, а також горизонтальна зона декольте при цьому були відкритими. На її шиї також красувалаося прикраса у колір, своє волосся артистка частково розпустила, частково подібрала, доповнивши образ сережками-кольуами.

Співачка пронизливо дивиться в об'єктив і фото з допомогою популярного додатка було оформлено з музикою. Шанувальникам артистки дуже сподобалася ця публікація і вони обсипали артистку компліментами:

"Красуня"

"Розумниця"

"істинні слова, так і треба"

Раніше ми повідомляли, Гросу показала "любов" з красенем-актором на зйомках кліпу на пісню "Заарештований". Багато хто задалися питанням, як на подібну витівку дивиться її чоловік, бізнесмен Олександр Комков. Актор притиснувся до Аліни ззаду, обійнявши за плечі, ледь не за груди, а вона схилила до нього голову, закинувши руку на шию.

"Супер Аліночка!!)))) Розумники, красунчики!!!)))Спасибі велике Вам за кліп!!!))) РОМОЧКА, красунчик!!))) Найкращі 💋", - писали в коментарях.

Нагадаємо, шикарна Гросу спокусила видом у всьому чорному

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