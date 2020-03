View this post on Instagram

#стихиалинкиблондинки Простите вы меня за все обиды, За все мои поступки и слова, Что были в прошлом станут пусть забыты, Быть может провинилась, не права.. Простите вы меня и за ошибки, Ведь кто их вовсе в жизни не свершал:)? За все мои фальшивые улыбки, Кто их когда приветливо встречал.. Простите за наивные сомненья, Я очень, уж, предательства боюсь, За все мои слепые извиненья, За то, в чем я теперь вам признаюсь... Быть может позабыла обещанья.. И сотню раз клялась вам их сдержать...... За то, что столь достойного вниманья, Не в силах я была порой вам дать...