Відома українська модель і власниця титулу "Міс Україна – 2018" Леоніла Гузь показала новий образ в Instagram

Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Красуня не перестає розбурхувати публіку новими і новими привабливими образами. Так, на новому фото вона позує сидячи в пікантній позі. На ній надітий червоний топ і білий жакет, який приспущено з плечей. При цьому спідницю або штани модель вирішила не надягати.

В цей раз Леоніла була з зав'язаним волоссям і з яскравим вечірнім макіяжем на обличчі.

Фанати не пройшли повз і почали засипати красуню компліментами, зазначивши, що на цьому фото вона дуже схожа на відому італійську актрису Орнеллу Муті.

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Українська модель з'явилася в короткому топі, який відкрив погляд на її пружний прес і тонку талію.

На дівчині були чорні плавки, а на стегнах - в'язана пов'язка з бахромою, яка ледь прикривала її сідниці.

На одному з фото Леоніла зірвала з себе топ і з'явилася оголеною по пояс, однак вона прикрила принади і повернулася спиною до фотографа.

Варто відзначити, що образ дівчини завершували блискучі ланцюжки, які "обплели" її тіло.

Леонілі Гузь 21 рік, але модель вже скуштувала слави і в Україні її знають, люблять багато. Взяти тільки популярну соцсеть: у артистки більше 74 тисяч передплатників, а її нові фото, які Гузь викладає з завидною регулярністю, набирають безліч лайків за лічені години.

Вищезгаданий знімок винятком не став і фолловери знаменитості, в черговий раз, "оспівували її красу у коментарях під фото.

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