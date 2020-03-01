Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко вирішила вразити мережа неймовірними акробатичними трюками

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Телеведуча приступила до зйомок нового випуску програми і вирішила в соцмережах продемонструвати, яка в неї пластику.

Для цього Тодоренко всілася на шпагат на високих підборах, задіявши крісло.

«Завжди тільки в такому положенні💪🏻

Наша пластика - це вираз наших думок! Навіть мені цікаво, що я хотіла сказати цією позою????!, - підписала серію знімків вона.

Коментуючи не змусили себе довго чекати і миттєво включилися в обговорення.

«Виктоиря Бекхем теж так само позує на диванчику🤭», «Одна нога тут...інша....де то там......», «Напевно, те що ти еластична», «Цією позою і Ви хотіли сказати про свою пластику!», «Розтяжка завжди вчасно», «Постійно думав, як на цьому дивані сісти !? Тепер нарешті зрозуміло, як п'яту точку посадити на нього», «Регіна, ти крута) молодець, розвиваєш свій проект🔥», - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що Регіна Тодоренко нещодавно повернулася з розслабленого відпочинку на Мальдівах, де вона чудово провела час з однорічним синочком Майклом, а також своєю двоюрідною сестрою. Однак у телеведучої ще залишилося безліч фото з канікул біля океану, якими вона із задоволенням ділиться з шанувальниками.

А на свіжому гарячому кадрі в Instagram Регіна вирішила похвалитися мальовничими краєвидами і прозорою водою на острові - а заодно і своїм шикарним засмагою.

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