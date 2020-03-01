Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко решила поразить сеть невероятными акробатическими трюками

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Телеведущая приступила к съемкам нового выпуска программы и решила в соцсетях продемонстрировать, какая у нее пластика.

Для этого Тодоренко уселась на шпагат на высоких каблуках, задействовав кресло.

«Всегда только в таком положении💪🏻

Наша пластика - это выражение наших мыслей! Даже мне интересно, что я хотела сказать этой позой????!, - подписала серию снимков она.

Комментирующие не заставили себя долго ждать и мгновенно включились в обсуждение.

«Виктоиря Бекхем тоже так же позирует на диванчике🤭», «Одна нога здесь...другая....где то там......», «Наверно, то что ты эластичная», «Этой позой Вы и хотели сказать о своей пластике!», «Растяжка всегда вовремя», «Постоянно думал, как на этом диване сесть !? Теперь наконец-то понятно, как пятую точку посадить на него», «Регина, ты крутая) молодец, развиваешь свой проект🔥», - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко недавно вернулась с расслабленного отдыха на Мальдивах, где она отлично провела время с годовалым сыночком Майклом, а также своей двоюродной сестрой. Однако у телеведущей еще осталось множество фото с каникул у океана, которыми она с удовольствием делится с поклонниками.

А на свежем горячем кадре в Instagram Регина решила похвастаться живописными видами и прозрачнейшей водой на острове - а заодно и своим шикарным загаром.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

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