Дружина майбутнього короля Великобританії Кейт Мідлтон отримала новий привід для поганого настрою

Герцоги Кембриджські «програли» принцу Гаррі та його дружині Меган Маркл в популярності, передає «РБК-Україна».

Змагання на рівень популярності членів британської королівської сім'ї влаштувало видання New York Times, запросивши до участі моніторингову службу. Головним завданням було з'ясувати, які фотографії членів монаршої родини користувалися популярністю в соцмережах весь час. Особливу увагу було звернено на сім'ї двох принців.

За результатами моніторингу, Гаррі і Меган випередили Вільяма і Кейт з величезним відривом: дев'ять з десяти знімків були опубліковані в акаунті герцогів Сассекських.

Найбільше лайків набрала фотографія, на якій знято момент знайомства королеви Єлизавети з новонародженим сином герцогів принцом Арчі. На другому місці – публікація, де пара повідомляє про те, що у них буде хлопчик. На третьому місці – офіційний знімок герцогів.

Всього ж фото з маленьким Арчі посіли п'ять позицій.

З аккаунта герцогів Кембриджських в топі опинилася тільки фотографія, на якій зображені принц Джордж і принцеса Шарлотта в школі. Цей знімок посів восьму сходинку.

Раніше ми розповідали, що самопочуття 93-річної королеви Єлизавети II різко погіршилося на тлі скандалів з Меган Маркл і Гаррі. На словах Єлизавета II всіляко підтримує Гаррі, але їй важко перенести від'їзд улюбленого онука з Букінгемського палацу.

Але на цьому неприємності королеви не закінчилися. Також її старший онук Пітер Філліпс розлучився з дружиною, а потім і племінник Девід Армстронг-Джонс оголосив про розрив стосунків з дружиною після 27 років шлюбу.

Як пишуть західні таблоїди, на тлі всіх скандалів королева Єлизавета II морально і фізично виснажена.

Ми також писали, що Меган Маркл підозрюють у новій вагітності. Фанати стали помічати, що колишня актриса часто тримається за свій живіт і носить одяг, який носила, коли була вагітна Арчі.

Раніше пара говорила, що не хоче зупинятися на одній дитині і планує завести другу.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.