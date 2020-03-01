Відома українська співачка Світлана Лобода порадувала кадрами з власногго тренування, де засвітила ідеальну розтяжку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на опублікованих фотографіях Лобода позує сидячи в ідеальному шпагаті, єхидно посміхаючись на камеру. З-за цього можна провести паралель зі скандальної російської балериною Анастасією Волочковою.

Однак, оскільки кадри були викинуті в Сторіс, прихильники Лободи не змогли висловити свою думку про досягнення кумира.

Раніше ми писали, що популярна українська співачка Світлана Лобода показала, як відпочиває в Парижі.

Фотографію вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото зірка стоїть на площі. Вона одягнена в чорну кофту і джинси. Зверху співачка накинула шубку, а в руках у неї красується брендовий сумочка.

«Ну що ж ти робиш зі мною Париж?», - підписала Лобода пост, залишаючи відсилання до своєї нової пісні.

В коментарях шанувальники стали писати продовження пісні, а також хвалити Лободу за зовнішній вигляд. Всього за 10 хвилин фото артистки зібрало понад 10 тисяч лайків.

«Мені це подобається», «У цих ніг є кінець», «Як завжди супер», «Яка ж клаааассная пісня», «Лівий берег! Я на правому!», «Шикарна пісня», «Хочемо від Вас вже лірику, щоб мурашило, а яку пісню ми хочемо, Ви самі знаєте», «шикарна Шуба», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Світлана Лобода втекла з Росії після скандального кліпу, нові кадри вражають.

Як повідомляла Politeka, Лобода не змогла приховати всі свої принади під шарами одягу: "Тілль просто щасливчик".

Також Politeka писала, що Лобода влаштувала гарячу відпочинок в Парижі в компанії знаменитих красенів: "Хоч рухалася?".