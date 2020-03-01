Известная украинская певица Светлана Лобода порадовала кадрами с собственной тренировки, где засветила идеальную растяжку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на опубликованных фотографиях Лобода позирует сидя в идеальном шпагате, ехидно улыбаясь на камеру. Из-за этого можно провести параллель со скандальной российской балериной Анастасией Волочковой.

Однако, поскольку кадры были выброшены в Сторис, поклонники Лободы не смогли высказать свое мнение о достижении кумира.

Ранее мы писали, что популярная украинская певица Светлана Лобода показала, как отдыхает в Париже.

Фотографию она опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото звезда стоит на площади. Она одета в черную кофту и джинсы. Сверху певица накинула шубку, а в руках у нее красуется брендовая сумочка.

«Ну что же ты творишь со мной Париж?», - подписала Лобода пост, оставляя отсылку к своей новой песне.

В комментариях поклонники стали писать продолжение песни, а также хвалить Лободу за внешний вид. Всего за 10 минут фото артистки собрало более 10 тысяч лайков.

«Мне это нравится», «У этих ног есть конец», «Как всегда супер», «Какая же клаааассная песня», «Левый берег! Я на правом!», «Шикарная песня», «Хотим от Вас уже лирику, чтоб мурашило, а какую песню мы хотим, Вы сами знаете», «Шуба шикарная», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Светлана Лобода сбежала из России после скандального клипа, новые кадры впечатляют.

Как сообщала Politeka, Лобода не смогла скрыть все свои прелести под слоями одежды: "Тилль просто счастливчик".

Также Politeka писала, что Лобода устроила жаркий отдых в Париже в компании знаменитых красавцев: "Хоть двигалась?".