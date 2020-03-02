В інтернет-мережі показали, як виглядає рейтинг найгірших нарядів зірок Голлівуду
Про це повідомляє Clutch.
Так, на останній позиції опинилася актриса Кіра Найтлі. Плаття циганського хустки виглядало на ній вкрай дивно. Саме в такому вбранні вона прийшла на фільм, в якому нещодавно знялася. При це стилісти стверджують, що якби зірка вибрала інші туфлі, наряд можна було б ще «врятувати».
Далі йде актриса Сандра Баллок. Оскільки верх сукні був відкритий, він оголяв зайве, що здавалося явно недоречним.
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Потрапила в рейтинг і Періс Хілтон. Її занадто дорогий чокер і «простий» наряд поєднувалися досить дивно.
Не менш дивним виглядає сукню Дженніфер Гарнер. В даному випадку навіть стрази не врятували ситуацію. Причиною невдачі стилісти називають надмірну простоту наряду.
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Щотижня вона скрабирует шкіру і кожен день її зволожує. Таким чином зірка планує надовше зберегти молодість. Артистка змиває макіяж перед сном, а вранці зволожує шкіру.
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