Популярна співачка Настя Каменських не втомлюється дивувати своїх фанатів - цього разу зірка сцени престала перед камерами у відвертому і несподівано яскравому образі

Як повідомляє Politeka.net, Настя Каменських не "скромниця" - артистка з завидною регулярністю постить в популярній соцмережі Instagram знімки відвертого характеру. Серед іншого - "гарячі" знімки себе коханої в купальнику, сценічних костюмах і навіть в домашній обстановці з коханим чоловіком Потапом.

Цей раз не став винятком: артистка в так званих сторіз показала себе у вбранні, що складався з косетної білизни - напівпрозорих мережив і спідниці-олівця. Образ доповнила зачіска - довга вузька коса, а також яскравий мейкап. Але найцікавіше - це оформлення знімка. Настя позувала, ймовірно, під неоновим підсвічуванням, тому деякі пікантні частини тіла виконавиці були засвічені повністю в прямому і переносному сенсі слова.

Відзначимо, що можливості прокоментувати кадр у шанувальників зірки не було, але раніше вони неодноразово відзначали, що Анастасія не перестає їх радувати своїми відвертими публікаціями і красою.

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На фото Настя позує в жовтій толстовці або чомусь подібному і штанях. Поруч стоїть її краща подруга Аня Андрійчук в светрі і джинсах. Вони показали особи крупним планом. Дівчата були з розпущеним волоссям. На тлі можна побачити газон, дерева, кущі і якийсь будинок.

"Аня написала пост про дружбу і бла-бла-бла! А для мене ти сім'я і нехай це буде назавжди! Знайти свою людину - це справжнє щастя! І це щастя робить ще дуже круті костюми", - написала Настя.

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