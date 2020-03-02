Російський виконавець, поп-король російської естради Філіп Кіркоров привітав свою колишню дружину Аллу Пугачову з її святом

Зворушливу листівку із зображенням Алли він опублікував на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Листівку в жовтих тонах він підписав «Весну дозволяю».

«І знову саме ВОНА «дозволяє Весну». За вже майже півстолітньою традицією. Де і з ким - як завжди невідомо, але тим не менш саме ВОНА і її друзі, сьогодні скажуть хором кілька разів поспіль закодовану фразу «ВЕСНУ ДОЗВОЛЯЄМО!» і все почнеться знову і любов наповнить серця навіть самих черствих людей», - написав Кіркоров.

Мова йде про свято, яке Алла Пугачова одного разу придумала для себе. Примадонна щорічно відзначає першу неділю весни. Вона збирає друзів, купує жовті квіти і святкує прихід весни. Наприкінці застілля друзі Пугачової тричі кричать: "Весну дозволяємо!".

Пост Кіркорова зібрав понад 40 тисяч лайків, його оцінили багато російських зірок, але ось фолловери співака не так радісно сприйняли пост про його колишню дружину.

«Хто вона така весну впускати, теж мені небожитель довбаний», «Один Господь все вирішує!! З прощеною неділею!!», «Це що виходить, без її дозволу вона не настане?», «Без вашого дозволу весни не буде?», «Весна. Дозволу не у кого не запитала», «От спасибі, дозволили. Прям не знаю, як дякувати, а то сиділи як йолопи, чекали, хто ж нам дозволить», - пишуть обурені користувачі мережі.

Раніше ми писали, що дочка Пугачової, російська співачка Крістіна Орбакайте привітала її з першою неділею весни зворушливим архівних знімком. На чорно-білому знімку маленька Христина стоїть в шубі і хустці, а молода Пугачова в шубі і шапці.

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