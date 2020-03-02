Колишній чоловік російської телеведучої Ксенії Собчак актор Максим Віторган крім спільного з телеведучою сина виховує ще двох дітей від першого шлюбу

Свіжий знімок його старшої дочки Поліни опублікувала на своїй сторінці в Instagram її мати, актриса Вікторія Верберг, повідомляє Politeka.net. На фото 56-річна Вікторія стоїть зі своєю 23-річною донькою. У дівчини зібране волосся, вона обіймає матір.

Користувачі мережі відразу ж угледіли в молодій актрисі схожість з колишньою дружиною її батька Ксенією Собчак і вже охрестили її молодою копією Ксенії.

«Поліна-космос!)Далекий привіт)», «У Вас просто небесний дар.. тільки що дивилася спектакль з Маковецьким. Не можу відійти», «Копія Собчак», «Не треба бути схожою на цю лошадь (собчачку)», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що Максим Віторган перебував у цивільному шлюбі з актрисою Вікторією Верберг, яка була старша за нього на 9 років. У шлюбі народилося двоє дітей – дочка Поліна і син Данило. Після розставання у Максима був ще один шлюб з менеджером Наталією, після чого актор одружився на Собчак.

Як відомо, у Віторгана відмінні відносини з обома колишніми дружинами, він приділяє багато часу своїм дітям. Зараз же у Максима нова любов – 28-річна актриса Ніно Нінідзе, яка всього на кілька років старше його дочки. До речі, Поліна без проблем спілкується з коханими батька. А судячи з її зовнішнього вигляду, з однієї з них вона навіть брала приклад.

Раніше ми писали, що Максим Віторган разом з Нінідзе відпочивав в Омані. Актора дуже вразила ця країна. Він розповідав, що оманці виглядають дуже відкритими, доброзичливими, спокійними і стриманими.

«Навіть продавці на ринку. Тут зовсім інша атмосфера і інший характер відпочинку ніж в еміратах», - зазначив актор.

Нагадаємо, що Максим Віторган показав, як розважається з молодою коханкою: "Любить страшненьких...".

Як повідомляла Politeka, коханка Віторгана втерла ніс Собчак, виваливши головне достоїнство: "Нічого собі!".

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