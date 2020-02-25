28-річна актриса Ніно Нінідзе, нова пасія артиста Максима Віторгана, колишнього чоловіка ведучої Ксенії Собчак, приголомшила пікантним кадром

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала головне достоїнство. Дівчина постала в довгому сарафані з неймовірно екстремальним декольте. Мало того, вона ще прийняла звабливу позу, нагнувшись вперед, щоб фанати краще розгледіли її пружні й розкішні принади. Від такого знімка кидає в жар.

Ніно склала губи "качечкою", а руки звела попереду, збільшуючи й без того значний бюст. На фон навіть не одразу звертаєш увагу: на задньому плані будівлі, що нагадують замок.

"о чоловіки... чоловіки!", - підписала блондинка фото.

Шанувальники в комментаниях засипали дівчину компліментами, називаючи її "нереальною".

"Красивуча, зараза👑❤️"

"В штабелі, вкладайтеся!!! 🌹"

"О Ніно...Ніно!😍"

"Вогнище👍"

"Господи, і тут почалося 😂"

"«Укладка» відразу впадає в очі 😁👌🏻"

"Нереальна👍🏻 і сарафан-відпад👌🏻"

"Ого, нічо собі 🎉🎉"

"Нагородили ж батьки красою такою😍"

Раніше ми повідомляли, нещодавно Віторган з Нінідзе провели відпустку в Омані. Актор активно ділився фото з красунею в своєму Instagram. Зокрема, бурю емоцій у користувачів викликали кадри "на краю обриву". На одному з них Ніно пригорнулася до коханця, піднісши зап'ясті до його губ. Максим при цьому дивиться вдалину, і як підмітили фоловери, не спромігся обійняти дівчину у відповідь.

"І як цей чоловік міг бути одружений на Собчак?🤦‍♀️"; "Планочка то падає на жаль, жінкам хочеться все краще і краще партнера, а чоловікам все простіше і простіше , це не про нього, а по життю видно", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що Максим Віторган приголомшив страшним заявою: «Руки зламали…».