Колишній чоловік російській телеведучої Ксенії Собчак актор Максим Віторган застряг в пустелі під час катання на машині

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Актор опублікував у сторіз відео з машиною, яка застрягла в піску.

«Дорафтились», - підписав відео актор.

Але, схоже, проблема з авто була вирішена, тому що трохи пізніше Віторган опублікував кілька яскравих знімків з відпочинку в Омані. Саме там він зараз відпочиває зі своєю коханою, актрисою Ніно Нінідзе. Крім численних спільних фото Віторган опублікував знімок з двома місцевими дітьми на ринку в Омані.

«Налагодив контакт з місцевим населенням) Взагалі, оманці виглядають дуже відкритими, доброзичливими, спокійними і стриманими. Навіть продавці на ринку. Тут зовсім інша атмосфера та інший характер відпочинку ніж в еміратах», - зазначив актор.

За його словами, за тиждень побачити всю красу цієї країни нереально. Він у захваті від природи Оману і хоче повернутися сюди знову. Шанувальники в коментарях відзначають, що теж заразилися ідеєю поїхати в Оман.

«Максим, показуйте побільше, будь ласка! Хоч Вашими очима побачити інший світ)», «Спасибі вам за такий цікавий відгук! Раптово захотілося в Оман», «Ну все, закохали в Оман, хоча до цього про нього і не думала», «Заразив! Вже у пошуках готелю)», - пишуть фоловери.

До речі, на День Святого Валентина Максим привітав прихильників листівкою з Ніно. Дівчина стоїть на тлі пустелі. Можливо, саме тієї, де застряла машина пари.

Раніше ми писали, що Віторган опублікував відверті фото зі своєю дівчиною. На першому знімку Ніно полулежить на пірсі на тлі води. Максим заліз зверху і обійняв її за талію. На другій сторіз актор теж зображений із Ніно. На ньому Ніно і Максим лежать в обнімку на ліжку. Ніно обіймає Віторгана, а він впирається обличчям в її шию.

Нагадаємо, що Максим Віторган після чуток про розрив з коханкою опублікував її фото: «Змія».

Як повідомляла Politeka, Максим Віторган показав, як розважається з молодою коханкою: "Любить страшненьких...".

Також Politeka писала, що Максим Віторган показав недитячі забави з коханкою: "Як цей чоловік міг бути одружений на Собчак?".