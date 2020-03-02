Російська співачка Алла Пугачова відповіла на безперервні нападки музичного критика, колишнього судді шоу «Х-фактор» Сергія Сосєдова

В коментарі російським ЗМІ зірка заявила, що Сергія потрібно пожаліти. На її думку, він просто заробляє гроші таким чином.

«Раніше він мене хвалив, тепер паплюжить. Я читаю і дивлюся іноді, що він несе! І після цього його звуть на ток-шоу, ймовірно, платять гроші. Правда, не думаю, що дуже великі», зазначила співачка.

Вона додала, що ображатися на Сосєдова немає сенсу. Вона вважає, що людина має право заробляти. Посміхаючись додає, що його розповіді, зрештою, і до її персони увагу привертають.

«Ну і що, я буду в суд на нього подавати за те, що він несе всяку нісенітницю? Я цього робити не буду, нехай заробляє», - заявила Пугачова.

Нагадаємо, що Сергій Сосєдов, який під час роботи в Україні усіляко розхвалював творчість Алли Борисівни, останнім часом постійно її критикує. За його словами, Примадонна ледве дихає, а на сцену виходити все ще прагне. Він вважає, що артисти повинні завершувати кар'єру до того, як вони стануть немічними і жалюгідними.

«У неї вже давно немає голосу, це не спів. Сьогодні так будь-хто заспіває з вулиці. У 70 років співачка не знайшла ні мудрості, ні доброти, нічого!», - жорстко критикує Сосєдов Пугачову.

Зазначимо, що Сосєдов грубо висловлюється про примадонну в різних інтерв'ю і на скандальних ток-шоу. Так, нещодавно він заявив, що Алла Пугачова практично не бачиться зі своїм чоловіком Максимом Галкіним. За словами Сосєдова, комік працює практично без перерви, тому вони з примадонною рідко бачаться. Але Пугачова не сумує: до неї приходять друзі і діти не дають нудьгувати.

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