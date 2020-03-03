Українська прима-балерина Катерина Кухар похвалилася красою в скромному вбранні

Балерина позувала на пірсі Лазурного берега у Франції, про що свідчила геомітка: "Санарі-Сюр-Мер", пише Politeka.net.

На зірці був сірий топ, на який вона накинула покривало.

Красуня постала без грама макіяжу, на обличчі лише виділялися чорні брови та карі очі.

Балерина закинула довге волосся назад і дивилася вдалину, милуючись пейзажами.

В пості зірка розповіла про містечко, в якому побувала. За її словами, у Санарі Сюр Мер є піщані пляжі зі смарагдовою водою, і особливо різдвяними ілюмінаціями.

"Але ще це столиця німецького вигнання...📃

Якщо розглядати меморіальні таблички на будинках міста (їх близько 30), то деякі імена на них будуть вам дуже знайомі: Стефан Цвейг, Томас Манн, Бертольд Брехт", - написала Кухар.

В кінці артистка додала, що помилувалася передзахідними годинами і насолодилася його камерною тишею міжсезоння.

За 17 годин пост зібрав майже 10 тисяч лайків та багато коментарів.

"Як красииво😍😱", "Затишна🌞🌞🌞🌞🌞🌞", "Неймовірна", "Краса!", "Красиво", "З вами відпочиваєш духовно", "Чудесна жінка 😉😉👍🏻👍🏻", "В маленьких містечках завжди особлива атмосфера)", "Незвичайна", "Як красиво!!!!💖💖💖", "Beautiful 🔥 ", "Миле янголятко", "Яка гарна", "Мило 🌷", "Дуже красиво 😍 Продовжуй в тому ж дусі❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катерина Кухар позувала в легкому вбранні бежевого кольору, а її чоловік, Олександр Стоянов, був поруч з дружиною в білій сорочці та джинсах. Пара була на ліжку.

В пості Катерина привітала всіх з святом 14 лютого і розповіла про незвичайний "подарунок" чоловікові. Як виявилося, красуня полетіла від Олександра в Берлін, а оселившись в готелі відкрила валізу і побачила сюрприз від нього - коробку цукерок.

Раніше ми писали, що Катерина Кухар з'явилася у сукні з вирізом.

Балерина позувала в білому платті з пікантним вирізом. Форми зірки прикриває тканина тілесного кольору. Доповнює образ балерини ідеальний макіяж.

Нагадаємо, що Катерина Кухар показала свої переваги в одних пір'ї, Остапчук не стримався: "Просто бомба".

А ще Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" засвітила зайве в прозорій сукні: "Запальна".

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