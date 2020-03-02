48-річна російська актриса Анастасія Заворотнюк, ймовірно, вже близько року бореться зі страшною недугою. Незважаючи на те, що сім'я зберігає мовчання, хвороба зірки широко обговорюється в мережі

За словами фіналістки шоу "Битва екстрасенсів" Кажетти Ахметжанової, головну героїню популярного серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасію Заворотнюк скоро чекає крута зміна в житті. Експерт не заперечує, що актриса боролася з хворобою, проте, впевнена, що недуга залишилася в минулому.

"Хвороба у неї дійсно була, але не така серйозна, як говорили. Вести повноцінне життя артистка поки не може, однак незабаром все зміниться", - поділилася Ахметжанова.

Екстрасенс додала, що Заворотнюк найближчим часом виїде жити в Європу. Ясновидиця впевнена, що актриса захоче виїхати подалі з Росії, щоб сховатися від підвищеної уваги з боку прихильників і ЗМІ. В Європі артистка, напевно, зможе відновитися і налагодити своє самопочуття.

Раніше ми повідомляли, Заворотнюк хочуть позбавити дочки. Нагадаємо, незадовго перед тим, як їй, ймовірно, поставили діагноз раку головного мозку, актриса стала мамою вдруге, народивши чоловікові, фігуристу Петру Чернишову доньку Мілу.

Повідомляється, що батько, який весь свій час приділяє роботі та хворій дружині, не справляється з вихованням маленької доньки. Відомо, що в даний час дівчинка в основному знаходиться на утриманні няні. А ось її рідна бабуся впевнена, що за дитиною повинна стежити рідна людина. Так що на сьогодні гостро стоїть питання про майбутнє Міли.

Також ми розповідали, шанувальники актриси збентежені її зникненням. Нагадаємо, ще восени 2019 року Анастасію з московської клініки перевели в реабілітаційний центр, де вона нібито проходила відновлювальні процедури, тим більше, що подейкували про її частковий параліч. Також відомо, що новий 2020-й рік артистка зустрічала у цьому центрі. Проте за останні тижні папараці, що постійно чергують під медустановою, повідомляють, що тут більше не з'являються родичі, які раніше практично не відходили від актриси. Є думка, що Заворотнюк виписали з центру, але де вона зараз, невідомо.

Нагадаємо, Заворотнюк піддала себе смертельній небезпеці заради одужання.

Як повідомляла Politeka, Заворотнюк перервала мовчання і опублікувала прощальне фото.