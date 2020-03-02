48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк, предположительно, уже около года борется со страшным недугом. Несмотря на то, что семья хранит молчание, болезнь звезды широко обсуждается в сети

По словам финалистки шоу "Битва экстрасенсов" Кажетты Ахметжановой, главную героиню популярного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк скоро ждет крутая перемена в жизни. Эксперт не отрицает, что актриса боролась с болезнью, однако, уверена, что недуг остался в прошлом.

"Болезнь у нее действительно была, но не такая серьезная, как говорили. Вести полноценную жизнь артистка пока не может, однако вскоре все изменится", - поделилась Ахметжанова.

Экстрасенс добавила, что Заворотнюк в ближайшее время уедет жить в Европу. Ясновидящая уверена, что актриса захочет уехать подальше из России, чтобы скрыться от повышенного внимания со стороны поклонников и СМИ. В Европе артистка, наверняка, сможет восстановиться и наладить свое самочувствие.

Ранее мы сообщали, Заворотнюк хотят лишить дочери. Напомним, незадолго перед тем, как ей, предположительно, поставили диагноз рака головного мозга, актриса стала мамой во второй раз, родив супругу, фигуристу Петру Чернышеву дочку Милу.

Сообщается, что отец, который все свое время уделяет работе и больной жене, не справляется с воспитанием маленькой дочки. Известно, что в настоящее время девочка в основном находится на иждивении няни. А вот ее родная бабушка уверена, что за ребенком должен следить родной человек. Так что на сегодня остро стоит вопрос о будущем Милы.

Также мы рассказывали, поклонники актрисы обескуражены ее исчезновением. Напомним, еще сенью 2019 года Анастасию из московской клиники перевели в реабилитационный центре, где она якобы проходила восстановительные процедуры, тем более, что поговаривали о ее частичном параличе. Также известно, что новый 2020-й год артистка встречала в этом центре. Однако за последние недели папарации, которые постоянно дежурят под медучреждением, сообщают, что здесь больше не появляются родственники, которые ранее практически не отходили от актрисы. Есть мнение, что Заворотнюк выписали из центра, но где она сейчас, неизвестно.

Напомним, Заворотнюк подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления.

Как сообщала Politeka, Заворотнюк прервала молчание и опубликовала прощальное фото.