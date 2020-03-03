Відома українська актриса і співачка Марта Адамчук, зірка Кварталу 95, постала в досить нескромному образі

Зірка опублікувала кілька знімків, на яких постала в чорному, напівпрозорому гольфі, пише Politeka.net. Крізь гору було видно білизну знаменитості.

Також для фото Марта вибрала блискучі легінси і довгі чорні чоботи.

На деяких знімках на Адамчук також красувався чорно-білий жакет.

Зірка виглядала стильно і про дуже спокусливо.

Артистка вигиналася, сидячи на софі, демонструвала принади на сходах і позувала біля білого входу.

Деякі знімки були чорно-білими, що надавало їм якоїсь загадковості.

"Знайшли @maydanenko красиве місце 🤍", - написала Марта в пості.

За шість годин пост зібрав майже 600 лайків і трохи коментарів, в основному - смайлики.

"Аааааєєє;))", "Це твій стиль 🔥🔥🔥👍🏼", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Марта Адамчук опублікувала відео, на якому виконує пісню Земфіри «Небо Лондона» англійською мовою.

«Коли я ризикнула і перевела Земфіру. До цього можна ставитися по-різному. Але ця спроба багатьом сподобалася», – підписала відео Адамчук.

На ній – прозора блузка, з-під якої видно чорну білизну, чорно-білий жакет до середини стегна, чорні штани й рукавички.

Нагадаємо також, що Марта позувала в довгій чорній сукні без білизни. Адамчук стоїть перед великим дзеркалом.

На фото видно як спину артистки, так і її обличчя. Можна помітити величезний розріз ззаду в сукні.

На тлі більше нічого не видно, крім червоних тонів, в яких зроблена фотографія.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук постала в іншому чорному обтягуючому платті з відкритою спиною.

Наряд виділив всі достоїнства фігури зірки. Зокрема, сукня підкреслила пружну п'яту точку Марти.

Судячи по крою вбрання, українська знаменитість була під ним без ліфчика. Дівчина продемонструвала голою частиною тіла, трохи повернувшись до фотографа.

Нагадаємо також, що Марта Адамчук наділа світло - рожеву перуку, що закриває практично половину обличчя дівчини.

Також вона одягла чорні довгі рукавички і зелені босоніжки.

Нагадаємо, красуня з "Кварталу 95" показала обличчя поблизу і вразила зовнішнім виглядом.

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