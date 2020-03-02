Знаменитість показала себе в сміливому образі під час весняної фотосесії

Відома українська актриса і зірка "95 Кварталу" Олена Кравець поділилася особистим кадром, позуючи в одній білизні

В цей раз Олена показала, як знялися в соціальному проекті Silenza. Відзначимо, для артистки це нетипова фотосесія, адже найчастіше вона не бере участі в таких пікантних зйомках.

Раніше зірка також коментувала цю фотосесію, розповідаючи, що дуже хвилювалася і навряд чи впоралася зі своїм хвилюванням, якби не команда професіоналів, яка працювала на майданчику.

«У підсумку, я випила келих "Белліні" для хоробрості, розслабилася і під час зйомки навіть увійшла у смак. Можу сказати одне: милі жінки, такі зйомки потрібні просто для себе. І геть усі хвилювання! Повірте, це додасть вам сміливості, блиску в очах, а головне ― любові до себе. І потім ― це просто потрібно зробити на пам'ять...», – наголосила Олена

Як з'ясувалося пізніше, проект Silenza повинен був показати українським жінкам, що не варто боятися себе, не варто боятися говорити про те, що по-справжньому хвилює, не варто боятися своєї краси.

Раніше ми писали, що Олена Кравець поділилася новим рекламним постером з «Золотим століттям», який раніше актриса рекламувала з президентом Володимиром Зеленським. На фото Кравець позує в синьому платті, а в руках тримає коробку з прикрасою.

"Леночка, нарешті новий пост", "Олена, як завжди, Божественна", "Красива ти чесно...дуже..", "У світі мало таких добрих і чуйних і щирих і чуйних людей, як Ви, а шкода. Адже такі люди дарують іншим надію і безкорисливу допомогу, такі люди роблять сильніше інших і добрішим», - написали шанувальники під фотографією Кравець.

Як відомо, Олени Кравець 43 роки. У неї троє дітей. Довго час Олена є невід'ємною частиною команди «Квартал 95». Кілька років тому вона стала главою нового проекту «Жіночого кварталу», в якому Олена з іншими жінками-коміками обігрує жіночі проблеми та історії.

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