25-річна українська актриса Анна Кошмал, яка виконала одну з найяскравіших ролей у серіалі "Свати", підкорила публіку своєю виставою "Девичник"

Як передає Politekа.net, дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому постала в трохи зухвалому образі. На Ганні біла сорочка й вузькі сині джинси з чорним шкіряним поясом. Яскравий макіяж і ідеальна укладка доповнили дивовижний зовнішній вигляд. Кошмал позувала на сцені в колі колег, зухвало махнувши головою назад і піднявши руки вгору.

Під жарким фото актриса проанонсувала спектакль "Девичник", з яким приїхала до Чернігова.

"Летючою ходою ми з дівчатами вже тупотимо в театр ім. Шевченка в Чернігові 🐾 До зустрічі цим вечором на Дівич🌻😉", - йдеться у підписі.

Фанати актриси не втрималися від компліментів. За лічені години знімок зібрав понад 12 000 "сердечок".

"Красоточкиииии❤️"

"Хто ще не був на Девішніку, обов'язково відвідайте!) Дівчатка неперевершені !"

"Ганна ви дуже красива актриса і я вас дуже люблю,мрію побувати на вашій виставі "Дівич-Вечір"😍😍😍"

"Дуже красива🔥"

"Красуні, особливо ти Аня♥️♥️♥️"

Зазначимо, після ролі Женьки - онуки головних героїв - у серіалі "Свати" кар'єра Кошмал різко пішла вгору. Дівчина стала затребуваною актрисою. За час простою серіалу (між виходом шостого сезону та початком зйомок наступного пройшло сім років) Аня встигла кардинально змінитися. Дівчина-"гот", що любила чорний колір і образ "пацанки", перетворилася в романтичну блондинку. Більш того, актриса встигла вийти заміж і народити первістка.

Раніше ми повідомляли, за зовнішність Кошмал порівняли в мережі з американською співачкою Біллі Айлиш. Так, артистка поділилася в Instagram двома селфі, на яких позувала зі своїм фотографом і візажисткою. Їй підібрали оригінальну кофту в чорну сіточку. Доповнив образ макіяж з підкресленими для більшої виразності очима.

Нагадаємо, зірка «Сватів» забула одягнути ліфчик і звела з розуму своїми формами.

Як повідомляла Politeka, зірка «Сватів» забула одягнути ліфчик і звела з розуму своїми формами.