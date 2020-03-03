15-річна Маша, дочка української співачки Олі Полякової, шокувала публіку неймовірно дорослим зовнішнім виглядом у свій день народження, 2 березня

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому постала з яскравим макіяжем, особливо виразними здаються очі завдяки "смокі-штрихам". Крім дорослого зовнішнього вигляду, юна красуня вразила мережу, притулившись на фото до полуголого хлопця. Останній розстебнув сорочку, посвітивши торсом, заради жаркого знімка.

Складається враження, ніби Маші виповнилося не п'ятнадцять, а як мінімум вона відзначила повноліття й вирішила пуститися у всі тяжкі.

"Sweet 15 ❤️❤️❤️Thanks @mashukovsky", - підписала фото дочка Полякової.

Користувачі не змогли пройти повз та залишили багато коментарів.

"Виглядаєш тут набагато старше 😊 повнолітньою))☺️"

"Красиво,але +5 років точно)"

"це тому що занадто рано стала дорослою вона наслідує маму, їй все дозволено, .......То ще буде. Маму обскаче...."

"Якщо що він гей ))) Машу сьогодні не е*і заздалегідь ЗМІ заспокойтеся"

"Божественно😍 з днем народження,красуня🎂🥳🎉💐"

"Нифигасебе , я старша за тебе , але взагалі не видно 😳"

"Яка ти красива😍❤️😘"

"Дуже гарний макіяж😍"

Раніше ми повідомляли, Полякова зворушливо привітала дочку з днем народження, виставивши фото дівчинки в Instagram.

«Дитинко! Ось тобі і 15! Яке щастя, що ти у мене тааака вийшла! Весела, світла, просто сонце! Ти так на мене схожа, і разом з тим ,зовсім інша, набагато краще, добріша, світліша, розважливіша, красивіша!", - написала артистка.

Шанувальники засипали співачку привітаннями, нахвалюючи її дочку:

"Ну милалашка ж 😯😊"; "Дуже прикольна дівчинка👍❤️🍓щастя вашій лялечці🥳"; "Красуня.Вся в маму!😉"; "Просто Ваша копія))❤️".

Раніше ми повідомляли, зухвала Маша виставила в "сторіз" забавні фото з ванної. На щастя, школярку прикривала пінка.

Нагадаємо, юна дочка Полякова показала "звірине обличчя: "Не бачила ще таких!".

Також Politeka писала, що дочка Полякової в прозорій сукні розповіла про головне секреті.