43-річна зірка "Квартал 95" Олена Кравець похвалилася весняним настроєм, приміривши пікантний наряд

Як передає Politeka.net, артистка поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чудовому брючному костюмі кремово-бежевого відтінку, відверте декольте піджака якого викликає бажання дивитися на цю красу вічно.

Усміхнена Кравець позувала в фотозоні "Ліги сміху", розповівши в підписі до знімку про свій весняний настрій. Артистка поділилася милими "секретиками-ритуалами".

"Обряд до приходу весни. 1. Зігріти серце на Лізі сміху. 2.Стояти, розтягуючись в усмішці і викликати сонце в чарівному «сонячному» костюмі. 3. В кишеню покласти кілька жовтих кульок молодої мімози, понюхати пелюстку тюльпана, закрити очі і згадати себе в дитинстві: у гумових чоботях і нарешті без шапки!) Все. Чекати весну. Вона в дорозі. Я дізнавалася;) p.s. А я завтра продовжу чаклувати в Сніданку на 1+1 о 9.10. До зустрічі))", - написала Олена в соцмережі.

Шанувальники за лічені години поставили понад 13 000 "сердечок", не втримавшись від захоплених коментарів. Деякі помітили, що Кравець з роками стає все красивішою.

"Як же її милість і ЖІНОЧНІСТЬ вкрай ШКАЛИТЬ !!!"

"ОМГ 😍😍😍 яка гарна 🔥очей не відірвати 💞 ви просто ВАУУУУУУ ❤️"

"Так ви Оленка взааааагалі не змінюєтеся.так тримати!!!!!!! Лю!!!!!!!!!"

"Супер! Ви найкраща! Я Вами пишаюся! 🎉❤🎉💚🎉"

"Ти краще і красивіша ніж Лєнка Зе"

"Ох, нічого собі!😍😍😍 Ура!❤️ Ви, як завжди неймовірна😻 Дуже сильно люблю❤️"

Раніше ми повідомляли, Кравець приголомшила, показавши свою нову стрижку. Справа в тому, що артистка, як помітили уважні користувачі, стала схожа на свого колегу Стьопу Казанцева. Зміни сподобалися не всім фанатам, можливо, ті просто ще не звикли.

"Навіщо Лєна так підстриглася, їй було краще з довгими, а це як ніби її погризли, особисто моя думка... І зараз виглядає старше", - писали в коментарях.

Нагадаємо, Кравець залишила «Квартал 95» і вразила видом в звичайному житті

Як повідомляла Politeka, Кравець і Кошовий із Квартал 95 вразили пікантною витівкою на сцені: Зеленський не стримався.