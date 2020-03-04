Молдавський співак, композитор, суддя шоу «Голос країни-10» Дан Балан здивував шанувальників незвичайним постом

Свої міркування про паралельні світи артист опублікував на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net. Свій пост Балан супроводив загадковою фотографією.

«Уявіть, що є паралельний світ, де все те ж саме, що і в цьому, за виключенням 2-х моментів: 1. Там немає грошей.. за працю нам платять частинками різного роду позитивних емоцій і почуттів (найцінніше з них — любов)... 2. Все, що ми робимо "випаровується".. нам всім дається тільки мінімально необхідне для життя», - написав співак.

Він запитав у своїх шанувальників, який світ вибрали б вони - реальний або паралельний. Не всі фолловери Балана зрозуміли дивний пост артиста.

«Пости Балана як окремий вид мистецтва», «Емоції важливіше грошей, любов важливіше грошей. Світ позитивних емоцій і любові ближче», «Дан, ти нас лякаєш останнім часом», «Дан, твоя філософія лякає», «Ну паралельний світ краще, так як все що потрібно для життя є і щастя теж передбачено, чорт, та я хочу в паралельний світ», «Дан, що в тебе там з Тіною? Ми шаленіємо від Голосу! А взагалі фотка вогонь», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Дан Балан не на жарт приревнував Тіну Кароль до учасника шоу «Голос країни-10» під час одного з ефірів програми. Офіцер ЗСУ Василь Процюк виконав пісню Сергія Бабкіна "Пробач". До нього повернулася Тіна Кароль, яка побігла обіймати свого нового члена команди.

В цей час Дан Балан, з яким співачці приписують роман, пильно спостерігав за ситуацією, ніби ревнував, але при цьому не сказав ні слова.

Нагадаємо, що Тіна Кароль опинилася на підлозі в гарячих обіймах Балана: "Тіна така хитрюга".

Раніше Politeka повідомляла, що мама Дана Балана вразила зовнішністю в обнімку з сином: просто копія Тіни Кароль.

Також Politeka писала, що колишня Балана вразила відвертим посланням в образі Кароль: «йому необхідно…».