Відома українська актриса Лєра Товстолес, яка виступає в "Жіночому Кварталі", показала свою неймовірну фігуру

Фотографію в купальнику дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На знімку Лера стоїть в мініатюрному блискучому купальнику. Видно, що у дівчини ідеальна фігура без найменшого натяку на бока або зайву вагу. Дівчина зробила фотографію в дзеркалі, сполохавши фантазію своїх шанувальників.

«Майже Балі. Не дарма показую свої тілеса, роблю зарядку і звичайно ж ходжу на гідромасаж. Це дуже інтенсивний масаж у величезній ванні. Знімає набряки, запобігає появі целюліту, знімає спазми і все це дуже приємно, так як вода пом'якшує відчуття і ви розслабляєтеся. Це моя улюблена процедура, якщо все набридло і хочеться на острови», - поділилася Товстолес своїми секретами догляду за тілом.

За годину фотографія дівчини зібрала майже 900 лайків. Шанувальники звернули особливу увагу на фігуру артистки.

«Фігура космос :)», «Фігурка вогонь», «Супер», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Лєра опублікувала знімок, на якому вона позує в топі і рваних джинсах. Зірка «Жіночого кварталу» показала себе в дзеркало і зробила селфі.

Зазначимо, що Лері Товстолес 24 роки. Вона виросла в Дніпрі, де почала активно будувати кар'єру моделі та грати в КВН. Дівчина брала участь у модних показах. Одного разу навіть виходила на подіум з Іриною Шейк. Як зазначено на офіційному сайті «Жіночого кварталу», акторське амплуа Товстолес – це образи моделей, коханок і копів.

Лєра, як і більшість учасниць «Жіночого кварталу», раніше брала участь в шоу «Ліга сміху» і «Розсміши коміка». До речі, Лєра мріє взяти участь у проекті «Танці з зірками».

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