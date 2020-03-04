Відома українська актриса і співачка, зірка Кварталу 95 і учасниця «Жіночого кварталу» Марта Адамчук показала, як виглядає в звичайному житті

Фотографію дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На фото Марта одягнена в білий халат. Артистка без макіяжу, у неї в роті красується маленька квіточка. Зазначимо, що без косметики дівчина виглядає не гірше, ніж при повному параді.

«Мінус три зубчики, плюс два імпланта. Тепер мої слова - квіти. Ну, може, трохи більше зубчасті, ніж раніше», - поділилася Марта подробицями зі свого життя з шанувальниками.

За годину фото артистки зібрало майже 200 лайків. Фолловери артистки підтримали її смайлами.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук постала в стильному образі, вихваляючись своєю ідеальною зовнішністю. Артистка була в жакеті з модним принтом і в мереживному, напівпрозорому гольфі. Завершили образ красуні різні прикраси.

Марта Адамчук родом з Чернівецької області. З дитинства дівчина займається співом. Вона брала участь у шоу «Голос країни» і «Х-фактор». Крім цього, Марта співала в шоу «Танці з зірками». У Жіночому кварталі вона більше співає, але починає пробувати себе й у ролі актриси. Як зазначено на офіційному сайті проекту, її акторське амплуа – це ведуча новин і дружина президента.

Зазначимо, що Марта одна з найяскравіших учасниць «Жіночого кварталу». На своїй сторінці вона регулярно ділиться пристрасними і відвертими знімками. Так, нещодавно дівчина опублікувала фотографію, на якій вона позує з голою спиною. Артистка повернулася спиною до камери, залишившись голою вище пояса. На знімку добре видно фігуру дівчини. Внизу на Марті були надіті штани.

Нагадаємо, що Марта Адамчук посвітила ідеальним тілом в мереживі: "Ого, яка красуня".

Раніше Politeka повідомляла, що зірка "Квартал 95" у прозорій блузці підкорила стильним образом: "На краю землі".

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