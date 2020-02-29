Артистка завжди може порадувати шанувальників

Відома українська актриса і співачка Марта Адамчук, зірка Кварталу 95, опублікувала чорно-біле фото в своєму Instagram

Зірка з'явилася в стильному образі, вихваляючись своєю ідеальною зовнішністю, пише Politeka.net. Артистка в жакеті з модним принтом і в мережевному, напівпрозорому гольфі.

Завершили образ красуні різні прикраси.Співачка просто неймовірна.

Марта позувала, доторкнувшись до обличчя рукою. На її обличчі - неяскравий макіяж. Дівчина прочинила губи і подивилася в камеру.

"Такий звичайний день 🤦🏻‍♀️", - написала артистка в пості.

За 15 годин пост зібрав понад 300 лайків і трохи коментарів.

"Дуже красива😍🔥💣❤", - написала одна з користувачів мережі.

Зазначимо, зараз на сторінку зірки підписані 44,8 тисяч користувачів мережі.

Варто написати, що майбутня зірка "95 Кварталу" народилася 29 травня 1986 року в смт Кельменці (Чернівецька обл.).

Дівчина отримала магістра естрадного вокалу в Київському Університеті Культури і Мистецтв.

Красуня взяла участь у шоу «Голос країни», співала в «Танцях з зірками», «Х-факторі», виконала саундтреки до фільму Олексія Залевського «Z Joke”.

Нагадаємо, Марта Адамчук ніби позувала оголеною, прикрившись великим букетом рожевих тюльпанів.

Зірка посміхнулася і подивилася у вікно. Дівчина виглядає свіжо і невимушено.

"Весна цієї зими прекрасна☺️🌷", - підписала відвертий знімок брюнетка з "Кварталу 95".

Раніше ми писали, що Марта Адамчук позувала в чорних штанях і більше без нічого.

Верхня частина тіла виявилася голою, але Адамчук позвернулась спиною, щоб не засвітити нічого зайвого. Волосся було зібране у актриси в хвіст, а саме фото було зробленим чорно-білим.

Фанати за деякий час встигли поставити майже 400 лайків.

Нагадаємо також, що Марта Адамчук позувала на тлі двері в красивому облягаючому білому платті, що підкреслює її розкішні форми. Саму фотографію дівчина ніяк не підписала. Тим не менш, вона спричинила ажіотаж серед її шанувальників.

«Які красиві форми», «Красуня!», «ось це тіло!», «божественний вигляд», «яка гарна», «красунечка!», - написали вони.

Нагадаємо, шикарна брюнетка з "Кварталу 95" блиснула багатством в одному піджаку

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