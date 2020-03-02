Одна з найбільш голосистих учасниць «Жіночого кварталу» Марта Адамчук продемонструвала підписникам бездоганний смак
На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала чорно-білий знімок, на якому позує на березі річки, стоячи на бетонній лавочці, передає Politeka.
На ній – прозора блузка, з-під якої видно чорну білизну, чорно-білий жакет до середини стегна, чорні штани й рукавички, а також високі чоботи. Артистка дивиться кудись убік, посміхаючись при цьому, а весь знімок демонструє розслабленість і спокій.
«На краєчку землі», – підписала кадр зірка.
Раніше ми розповідали про те, що Марта Адамчук переспівала пісню російської артистки Земфіри «Небо Лондона». Причому вона виконала її англійською мовою, а переклад зробила сама.
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Відео виступу під акомпанемент піаніно вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі. Користувачі з захопленням відреагували на виконання, оскільки вийшло по-справжньому душевно і професійно.
Ми також розповідали, що артистка полонила шанувальників новим знімком. На ньому вона позує в довгій чорній сукні без білизни. Адамчук стоїть перед великим дзеркалом. На фото видно як спину артистки, так і її обличчя. Можна помітити величезний розріз ззаду в сукні. На тлі більше нічого не видно, крім червоних тонів, в яких зроблена фотографія.
Нагадаємо, зірка Квартал 95 скинула все зайве і показала свою гідність.
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