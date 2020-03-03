25-річна українська актриса Анна Кошмал, отримала широку популярність завдяки ролі в серіалі "Свати", шокувала публіку відвертим образом

Як передає Politeka.net, дівчина виклала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в білому топі і такого ж кольору штанях, що обтягнули всі її принади, дозволивши прихильникам досхочу насолодитися чарівними вигинами. На плечі Ганна накинула шкіряну куртку.

Примітно, що артистка деякий час тому відмовилася від образу "дівчинки-гота", вибираючи більш жіночне, легке й романтичне вбрання, віддаючи перевагу світлим тонам. Враховуючи "косуху", не дивно, що фанати згадали про Женю зі "Сватів" - адже там Кошмал засвітилася зухвалою "пацанкою".

За годину шанувальники встигли поставити більше 18 000 "лайків", не втримавшись від хвалебних коментарів.

"Ти все одно залишишся Женею зі сватів🤡🤐🙈"

"Боже мій, ти така красива😻"

"Ой, яка гарненька))"

"Вау💕вау🔝вау💣 нереальна краса засліпила мене😂💕"

Раніше ми повідомляли, Кошмал вразила зовнішнім виглядом на театральній сцені, затьмаривши всіх панянок-колег поруч. Дівчина поділилася яскравим фото в Instagram. На Ганні була біла сорочка і вузькі сині джинси з чорним шкіряним поясом. Яскравий макіяж і ідеальна укладка доповнили дивовижний образ. У підписі до фото актриса прорекламувала виставу "Девішник", з якою гастролює по українським містам.

"Хто ще не був на Девішніку, обов'язково відвідайте!) Дівчатка неперевершені !"; "Ганна ви дуже красива актриса і я вас дуже люблю,мрію побувати на вашій виставі "дівич-вечір"😍😍😍"; "Дуже красива🔥"; "Красуні, особливо ти Аня♥️♥️♥️", - писали в коментарях.

До цього, ми розповідали, що Кошмал підкорила публіку пікантною позою, піднявши руку вгору, закинувши голову назад і спокусливо вигнувши спинку, випнувши "п'яту точку".

«Гола ще красивіше, але і так вогонь», «ідеальне тіло», «Ти найкласніша», «модель – красоточка», «круто», «фігура бомба», - писали в коментарях.

Нагадаємо, Женька з "Сватів" спустила сорочку і влаштувала фотосесію для дорослих.

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