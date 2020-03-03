Відома телеведуча Регіна Тодоренко позувала в зухвалій позі і стильному вбранні

Зірка екранів і мережі вирішила показати, як працює, а спосіб для цього обрала нетрадиційний. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Так на новому опублікованому Регіною фото вона показала, яка з неї, цитуємо "продюсерша":

«(Хештег) Регіна Продюсерша у справі Знімаю новий сезон! У моїй професії я зустрічаю цікавих людей! Мені вдалося поспілкуватися з культовими персонами , дізнатися їх думки про…», - підписала артистка фото, де вона сидить у кріслі в досить провокуючій позі. Зірка "Орел і решка" була в білій блузці, класичному взутті і широких штанях. Тодоренко сиділа так, що трималася однією своєю рукою за ногу, закинувши другу ногу на краєчок крісла.

Регіна у класичному "прикиді", при макіяжі і з дещо стурбованим виразом обличчя дуже сподобалася своїм підписникам, всього за кілька хвилин після публікації пост зібрав вже тисячі лайків і десятки коментарів:

"Ділова ковбаса)))"

"Вау, вау, вау"

"нереальна красуня"

А раніше під новим зимовим знімком, на якому Регіна позувала з маленьким Майклом, зірка розповіла про популярних питаннях з приводу її сина.

Регіна вирішила не залишатися осторонь і почала відповідати на численні пости шанувальників:

«З тих пір, як з'явилося шоу Регіна+1 мені часто пишуть молоді мами і запитують потрібно робити дитині щеплення, як і чим лікувати, як виховувати і тд. Я поки ще сама молода мати, тому ми вирішили разом з доктором Комаровським, самим відомим дитячим лікарем на території СНД, провести спільний прямий ефір і спробувати відповісти не тільки не ці питання, але і поговорити про сім'ю, дітей, та й просто про життя!», – написала Регіна під новим знімком.

Зазначимо, фанати не залишилися байдужі і повторили питання, що цікавлять їх знову.

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