Українська актриса і співачка Марта Адамчук, учасниця "Жіночого кварталу", вирішила зворушливо привітати подругу-колегу Віру Кекелію з очікуванням малюка

Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Так, на фото постали Марта та Віра - усміхнені, щасливі та веселі. Обидві дівчини виступають у "Кварталі" і є хорошими подругами. Марта зачарувала кокетливим видом в короткій чорній сукні з довгими рукавами і трохи пишною спідницею, а також посвітила стрункими ніжками у високих чоботях. А Віра була в темно-зеленій прямій сукні нижче колін і такого ж відтінку піджаку.

Примітно, що Марта вирішила подражнити вагітну подружку, зігнувшись і схопившись за живіт, нібито вона також у положенні. Вірі, очевидно, такий жест підтримки підняв настрій.

"Мій першопроходець ☺️ @kekeliavera", - підписала зворушливі фото Марта.

Шанувальники засипали дівчину компліментами, а деякі навіть зазначили, що вони з Вірою схожі "як сестри".

"Справжніх подруг у наш час мало.....а ще і в шоубізнесі)"

"Обожнюю вас!😚"

"Дівчатка, які ви чудові!😍 🔥🔥"

"Як сестри!👍"

"Які позитивні😘😘😘"

Раніше ми повідомляли, Марта показала себе без косметики в банному халаті. При цьому в роті вона тримає білу квітку. Співачка поділилася з фоловерами походом до стоматолога та інформацією про "два імпланта".

«Мінус три зубчики, плюс два імпланта. Тепер мої слова - квіти. Ну, може, трохи більше зубчасті, ніж раніше», - написала дівчина в Instagram.

Також ми розповідали, Адамчук підкорила виконанням перекладеною на англійську мову піснею Земфіри "Небо Лондона".

«Коли я ризикнула і перевела Земфіру. До цього можна ставитися по-різному. Але ця спроба багатьом сподобалася», – повідомила Марта.

«Як завжди мурашки з перших нот»; «Неймовірно і чудово», - ділилися думками користувачі.

Нагадаємо, що Марта Адамчук посвітила ідеальним тілом в мереживі: "Ого, яка красуня".

Раніше Politeka повідомляла, що зірка "Квартал 95" у прозорій блузці підкорила стильним чином: "На краю землі".

Також Politeka писала, що Марта Адамчук переплюнула Земфіру і підкорила українців новим відео: "мурашки по шкірі".