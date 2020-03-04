Українська актриса і співачка Марта Адамчук, учасниця "Жіночого кварталу", вирішила зворушливо привітати подругу-колегу Віру Кекелію з очікуванням малюка
Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Так, на фото постали Марта та Віра - усміхнені, щасливі та веселі. Обидві дівчини виступають у "Кварталі" і є хорошими подругами. Марта зачарувала кокетливим видом в короткій чорній сукні з довгими рукавами і трохи пишною спідницею, а також посвітила стрункими ніжками у високих чоботях. А Віра була в темно-зеленій прямій сукні нижче колін і такого ж відтінку піджаку.
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Примітно, що Марта вирішила подражнити вагітну подружку, зігнувшись і схопившись за живіт, нібито вона також у положенні. Вірі, очевидно, такий жест підтримки підняв настрій.
"Мій першопроходець ☺️ @kekeliavera", - підписала зворушливі фото Марта.
Шанувальники засипали дівчину компліментами, а деякі навіть зазначили, що вони з Вірою схожі "як сестри".
"Справжніх подруг у наш час мало.....а ще і в шоубізнесі)"
"Обожнюю вас!😚"
"Дівчатка, які ви чудові!😍 🔥🔥"
"Як сестри!👍"
"Які позитивні😘😘😘"
Раніше ми повідомляли, Марта показала себе без косметики в банному халаті. При цьому в роті вона тримає білу квітку. Співачка поділилася з фоловерами походом до стоматолога та інформацією про "два імпланта".
«Мінус три зубчики, плюс два імпланта. Тепер мої слова - квіти. Ну, може, трохи більше зубчасті, ніж раніше», - написала дівчина в Instagram.
Також ми розповідали, Адамчук підкорила виконанням перекладеною на англійську мову піснею Земфіри "Небо Лондона".
«Коли я ризикнула і перевела Земфіру. До цього можна ставитися по-різному. Але ця спроба багатьом сподобалася», – повідомила Марта.
«Як завжди мурашки з перших нот»; «Неймовірно і чудово», - ділилися думками користувачі.
Нагадаємо, що Марта Адамчук посвітила ідеальним тілом в мереживі: "Ого, яка красуня".
Раніше Politeka повідомляла, що зірка "Квартал 95" у прозорій блузці підкорила стильним чином: "На краю землі".
Також Politeka писала, що Марта Адамчук переплюнула Земфіру і підкорила українців новим відео: "мурашки по шкірі".