52-річний російський співак Філіп Кіркоров зводив своїх дітей, 8-річну дочку Аллу-Вікторію і 7-річного сина Мартіна-Крістіна, в парк атракціонів

Як передає Politeka.net, артист поділився кадрами шумної розваги у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися, проскрольте вниз). Кіркоров сам на деякий час перетворився в дитину - судячи з його задоволеного виду, висків і криків. Співак з дітьми підкорили найстрашніші гойдалки, побалували себе солодкою ватою та пофотографувалися з величезними "смурфами".

"Тепер і в Москві є #ОСТРОВМЕЧТЫ 🎢🎡🎠 Рай і рай для дітей і дорослих... Перший в Росії і найбільший в Європі критий тематичний парк - вдосталь накаталися на атракціонах, зарядилися емоціями та адреналіном. Тепер готові підкорити будь-який олімп! Щасливі діти - щасливий тато!", - написав у соцмережі Кіркоров.

Шанувальники прийшли в захват від пустотливого Філіпа. Правда деякі з докором зазначили, що їм не по кишені розваги в російському "діснейленді".

"Так,тільки не забувайте,що як завжди звичайній родині туди не потрапити через ціни квитків"

"Це круто , дорослі в такому чудовому парку можуть на якийсь час стати дітьми ! Ще раз переконуюся , що Філіп приголомшливий батько !!!! Діти щасливі , а що ще треба люблячому, батьківському серцю !!! 🙌"

"Тільки у Філіпа можуть зняти будь-яке місце та подію як щось неймовірне))) 👏👏👏 Інші люди не під враженням від цього місця"

"Яке позитивне відео, як круто ❤️ Обов'язково значить, треба йти 💥"

"🔹Філіп тут на великого метелика схожий.✔️💯"

"Переплюнули Діснейленд за враженнями?"

"З вітерцем!"

Раніше ми повідомляли, шанувальники часто пишуть, що кароокі й темноволосі малюки Алла-Вікторія і Крістін-Мартін сильно схожі на батька.

"Філіп, у Вас чудові дітки! Дуже схожі на Вас, особливо син! Ви напевно щасливий батько? Хочеться побажати щиро, від усього серця простого людського щастя Вам і Вашим діткам!"; "Ну справжній КОРОЛЬ!!!! Синочок-зайчик і лапочка дочка, солодкі мої!! "; "Ось видно різницю хлопчик і дівчинка. Алла Вікторія так ніжно тримає ведмедика в руках, справжня майбутня мама, а Мартін , хлопчисько, він про якихось ведмедиків і не думає. Чарівні діти, містичні і геніальні", - йдеться в коментарях під знімками Філіпа з дітьми.

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