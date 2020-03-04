Українська співачка Джамала, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, порадувала шанувальників новими яскравими фото

Зірка знаходиться в Європі, звідки написала шанувальникам, повідомляє Рoliteka.net. Співачка позувала, сидячи в плетеному кріслі.

Артистка була в жовтій сорочці і брюках з кольоровим принтом. Також вона взула масивні черевики.

Джамала розпустила волосся і дивилася в камеру, посміхаючись. Виглядала красуня щасливо.

"Я обожнюю цю країну! ❤️ Ну як можна робити все так просто і красиво? Наприклад, люстра позаду мене зроблена з велосипедних ланцюгів 🤪 Продовжую свій шлях. Привіт, Роттердам!", "Ну як так можна?", - підписані знімки.

За дві години пост зібрав майже 4000 лайків та багато коментарів.

"Так красиво! 💟💕💞💖😍👏👏👏", "Роттердам Євробачення😍", "Інтерв'ю буде в Роттердамі ? Або просто подорож ? PS : і Джа скільки я можу ставити тобі запитання і отримувати відповідь. Це не красиво, як мінімум", "Як же гарно! 😍😍😍", "А це правда що ви вагітні ??", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Джамала порадувала шанувальників особистим фото зі своїм продюсером Ігорем Тарнопольским.

Як виявилося, у чоловіка другого березня був день народження.

"Спасибі, що ти завжди поруч, пліч-о-пліч. Застерігаєш, захищаєш, допомагаєш...", - підписала фото артистка.

Раніше ми писали, що Джамала розповіла, що щойно повернулася з фіналу українського Нацвідбору на Євробачення.

За її словами, виступати в прямому ефірі дуже важко, це шалена напруга. Така ж напруга панує за лаштунками. Вона зазначила, що у неї є свої припущення з приводу того, що відбувалося на конкурсі. Але вона їх озвучить пізніше.

Раніше повідомлялося, що Джамала опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото.

Зірка була одягнена в сукню з леопардовим принтом. Зверху співачка накинула шубку такого ж кольору. Джамала стоїть у полі. Таким чином колір її одягу гармонує з кольором підсохлої трави.

«Дуже рада, що зможу представити свою нову пісню «Жалі» у фіналі Національного відбору на Євробачення. Це буде телевізійна прем'єра!», - написала Джамала під фото.

Нагадаємо, що вагітна Джамала здивувала безглуздим чином без штанів: «Що з волоссям?».

Як повідомляла Politeka, Джамала блиснула розкішним тілом на червоних простирадлах: "Чарівна на всі сто".

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