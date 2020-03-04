Украинская певица Джамала, которая недавно объявила о своей беременности, порадовала поклонников новыми яркими фото

Звезда находится в Европе, откуда написала поклонникам, сообщает Рoliteka.net. Певица позировала, сидя в плетеном кресле.

Артистка была в желтой рубашке и брюках с цветастым принтом. Также она обула массивные ботинки.

Джамала распустила волосы и смотрела в камеру, улыбаясь. Выглядела красотка счастливо.

"Я обожаю эту страну! ❤️ Ну как можно делать все так просто и красиво? Например, люстра позади меня сделана из велосипедных цепей 🤪 Продолжаю свой путь. Привет, Роттердам!", - подписаны снимки.

За два часа пост собрал почти 4000 лайков и много комментариев.

"Так красиво! 💟💕💞💖😍👏👏👏", "Роттердам Евровидение😍", "Интервью будет в Роттердаме ? Или просто путешествие ? PS : и Джа сколько я могу задавать тебе вопросы и не получать ответ. Это не красиво, как минимум", "Как же красиво! 😍😍😍", "А это правда что вы беременны ??", "Ну как так можно?", - написали пользователи сети.

Напомним, Джамала порадовала поклонников личным фото со своим продюсером Игорем Тарнопольским.

Как оказалось, у мужчины второго марта был день рождения.

"Спасибо, что ты всегда рядом, плечом к плечу. Предостерегаешь, защищаешь, помогаешь...", - подписала фото артистка.

Ранее мы писали, что Джамала рассказала, что только вернулась с финала украинского Нацотбора на Евровидение.

По ее словам, выступать в прямом эфире очень тяжело, это безумное напряжение. Такое же напряжение царит за кулисами. Она отметила, что у нее есть свои предположения по поводу того, что происходило на конкурсе. Но она их озвучит позже.

Ранее сообщалось, что Джамала опубликовала на своей странице в Инстаграм фото.

Звезда была одета в платье с леопардовым принтом. Сверху певица накинула шубку такой же расцветки. Джамала стоит в поле. Таким образом цвет ее одежды гармонирует с цветом подсохшей травы.

«Очень рада, что сегодня смогу представить свою новую песню «Жалі» в финале Национального отбора на Евровидение. Это будет телевизионная премьера!», - написала Джамала под фото.

Напомним, что беременная Джамала удивила нелепым образом без штанов: «Что с волосами?».

Как сообщала Politeka, Джамала сверкнула роскошным телом на красных простынях: "Волшебная на все сто".

Также Politeka писала, что Джамала рассказала о реакции мужа на ее вторую беременность: "Нет, я не...".