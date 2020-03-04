Українська співачка Аліна Гросу впала в обійми симпатичного чоловіка і здивувала публіку у мережі відвертим образом

На новому фото зірка сцени показалася в облягаючій червоній сукні або кофті з екстремальним декольте і з актором Романом Полянським. Як передає Politeka.net, поділилася виконавиця кадром у своєму Instagram:

«Брудні танці», «Гострі дашки», «Боні і Клайд» вже були😊😅 В образах яких героїв ви б хотіли ще нас побачити?», - підписала виконавиця свій знімок.

На фото-селфі парочка "прилипла" один до одного, на Гросу був берет у колір вбрання, а також яскраво-червона помада на губах. Її партнер по злочину" був навіть озброєний і позував в класиці чоловічого вбрання. Голубки пильно дивилися в об'єктив камери:

Шанувальникам співачки знімок дуже сподобався, вони розсипалися в компліментах парі:

"Гарні"

«Містер і місіс Грей:)»

«Джокер і харлі😁👍»

«Ваууууу»

Раніше ми писали, що Гросу влаштувала гарячі танці на репетиції. Кадрами вона поділилася зі своїми фоловерами. На відео дівчина репетирує танець під пісню «Заарештований». Вона розповіла, що монтаж кліпу вже відбувається. Гросу з нетерпінням чекає, коли зможе поділитися ним зі своїми шанувальниками.

Як відомо, Аліна Гросу стала популярною ще в дитинстві завдяки хіту «Бджілка». Правда, у дорослому віці дівчина зважилася на кардинальну зміну іміджу. Тепер вона виступає спокусницею. Її кліпи дуже відверті.

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