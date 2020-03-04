Українська співачка й солістка дуету «Время и стекло» Надя Дорофєєва поділилася з підписниками гарячим знімком

Фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На знімку Надія одягнена в блискучий топ, зверху якого вона накинула джинсову сорочку. Артистка трохи спустила сорочку, показавши глибокий виріз на топі. Образ Дорофєєва доповнила яскравим блискучим макіяжем і пишним хвостом.

«Ааааафігенний Стікер-пак від «Время и Стекло» вже в telegram», - повідомила Дорофєєва своїм шанувальникам.

Як стало відомо, команда «ВиС» випустила для шанувальників стікери зі своїми зображеннями, щоб їх шанувальники могли використовувати їх для спілкування в соцмережах.

Фолловери Дорофєєвої тепло відреагували на новину від групи. Вони поставили під постом майже 30 тисяч лайків.

«Аааа стікери такі бомбезні», «Просто офігенні стікери як відразу вийшли пішла зберегла. Вони такі кайфові. Обожнюю», «Користуюся вже. Дууже класний))))», «Привіт дуже слідкую за вашою групою, ви просто супер», «Кайфова», «Гарна», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, ключова аудиторія групи «Время и Стекло» - це підлітки. Саме для них виконавці випускають трендові штуки для соцмереж.

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва поділилася фотографією з чоловіком, українським співаком Володимиром Дантесом. На фото Надя стоїть біля дзеркала в подовженому жакеті. Дантес стоїть позаду неї, притуливши обличчя до її голові.

«Шо ти там унюхав?», – жартома підписала знімок Дорофєєва.

Як відомо, Надя Дорофєєва одружена з Дантесом з 2015 року. Вони познайомилися, коли артист був на піку популярності, а Дорофєєва тільки починала свою кар'єру. Пізніше Дантес зник зі сцени, а Надя, навпаки, стала зіркою. Втім, пару це не бентежить.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва в екстра-міні спокусила Дантеса прямо на зйомках: "Удвох такі гарячі".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в похмурому вбранні показала, як зустрічає весну: "Ноги перетворилися на сірники".

Також Politeka писала, що зухвала Дорофєєва прогнулася в спокусливій позі, засвітивши всі свої тату: "Нічого приховувати".