Українська співачка й солістка дуету «Время і Стекло» Надя Дорофеєва поділилася з підписниками милим сімейним знімком

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала фотографію, на якій позує разом з чоловіком Володимиром Дантесом, передає Politeka.

На Наді – подовжений жакет, в якому вона фотографує себе в дзеркалі. Її чоловік стоїть у неї за спиною і схилив обличчя їй на голову.

«Шо ти там унюхав?», – підписала знімок артистка.

У коментарях шанувальники висловили свої припущення з цього приводу і захоплюються сімейною парою.

«Господи, помираю від передозу милоти😻😻😻😻😻😻», «така романтична фотка, а який романтичний підпис під нею😂😂😂», «напевно, волосся смачно пахне», «ваша любов це так красиво😻🔥», «Любов і запах парфумів))) Мабуть)))», – пишуть вони.

За кілька годин фото зібрало понад сто тисяч лайків і сотні коментарів. Всього ж на сторінку Наді підписані майже 4,8 млн. чоловік.

Раніше ми розповідали, що Дорофєєва поділилася в мережі досить провокативним знімком. Вона позувала у білій футболці і трусиках, а також джинсовій спідниці. Дівчина однією рукою задерла її і показала, що ховала від усіх. Знімок вийшов цікавим і збудливим.

Як відомо, 8 липня 2015 року Дорофеєва і Дантес офіційно зареєстрували свої стосунки після трьох років стосунків. Закохані влаштували стилізоване торжество, яке назвали "лавандовим". Молодята вирішили пов'язати себе узами шлюбу на свіжому повітрі, тому організували виїзну церемонію одруження, яка відбулася в одному з заміських комплексів недалеко від Києва.

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