Украинская певица и солистка дуэта «Время и Стекло» Надя Дорофеева поделилась с подписчиками горячим снимком

Фото девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На снимке Надежда одета в блестящий топ, сверху которого она накинула джинсовую рубашку. Артистка чуть приспустила рубашку, показав глубокий вырез на топе. Образ Дорофеева дополнила ярким блестящим макияжем и пышным хвостом.

«Ааааафигенный Стикер-пак от «Время и Стекло» уже в telegram», - сообщила Дорофеева своим поклонникам.

Как стало известно, команда «ВиС» выпустила для поклонников стикеры со своими изображениями, чтобы их поклонники могли использовать их для общения в соцсетях.

Фолловеры Дорофеевой тепло отреагировали на новость от группы. Они поставили под постом почти 30 тысяч лайков.

«Аааа стикеры такие бомбезные», «Просто офигенные стикеры как сразу вышли пошла сохранила. Они такие кайфовые. Обожаю», «Пользуюсь уже, Оочень классный))))», «Привет очень слежу за вашей группой, вы просто супер», «Кайфовая», «Красивая», - пишут пользователи сети.

Как известно, ключевая аудитория группы «Время и Стекло» - это подростки. Именно для них исполнители выпускают трендовые штуки для соцсетей.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева поделилась фотографией с мужем, украинским певцом Владимиром Дантесом. На фото Надя стоит около зеркала в удлиненном жакете. Дантес стоит сзади нее, прислонив лицо к ее голове.

«Шо ты там унюхал?», – шутя подписала снимок Дорофеева.

Как известно, Надя Дорофеева замужем за Дантесом с 2015 года. Они познакомились, когда артист был на пике популярности, а Дорофеева только начинала свою карьеру. Позже Дантес пропал со сцены, а Надя, наоборот, стала звездой. Впрочем, пару это не смущает.

Напомним, что Надя Дорофеева в экстра-мини соблазнила Дантеса прямо на съемках: "Вдвоем такие горячие".

Как сообщала Politeka, Дорофеева в мрачном наряде показала, как встречает весну: "Ноги превратились в спички".

Также Politeka писала, что дерзкая Дорофеева прогнулась в соблазнительной позе, засветив все свои тату: "Нечего скрывать".