Надя здивувала теплим весняним кадром під час прогулянки

Співачка з групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва показала себе в стильному вбранні, позуючи у "всіх відтінках чорного"

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірки з'явилися нові кадри, зроблені під час відпочинку, пише Politeka.

Молода співачка представила яскраве весняне фото, на якому позувала на вулиці в похмурому образі. Надя звично наділу вільну весняну куртку на замку, такого ж відтінку майку-оверсайз. Доповнила наряд Надя лосинами з розписним принтом на коліні, а також світлими кросівками зі шкарпетками-гольфами.

Шанувальники не залишилися байдужі, написавши безліч коментарів під постом Дорофєєвої:

«Де рука?🤔», «Надя, Надя.....не можна бути такою гарною ....😂😂😂», «А ми на стилі 🌸🔥», «Клас , дуже гарна фотка ну як завжди 😝😍♥️», «Самий ідеальний лук на весну😍», «На спорті💪🏻♥️», «Куди сходи з дверима поїхала», «я вже думав ти забула про цей хештег», «Сама😍🤍», «Красуня❤️🔥», «Улюблена😍🔥», «Любов❤❤❤🙈», – відповіли шанувальники

До речі, шанувальники досить часто бурхливо реагують на спекотні кадри зірки.

Нагадаємо, що українська співачка й солістка дуету «Час і Скло» Надя Дорофєєва поділилася з передплатниками милим сімейним знімком з чоловіком Володимиром Дантесом.

На Наді – подовжений жакет, в якому вона фотографує себе в дзеркалі. Її чоловік стоїть у неї за спиною і схилив особа їй на голову.

«Шо ти там було чути?», – підписала знімок артистка.

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