Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва з'явилася на шоу "Ліга сміху" в яскраво-рожевому міні

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує в стильному вбранні яскравого рожевого відтінку. Примітним є те, що раніше сама Надя розповіла, як сильно ненавидить рожевий відтінок, хоча досить часто носить одяг цього кольору, пише Politeka.

На нових кадрах зірка з'явилася в компанії коханого чоловіка Володимира Дантеса, а також разом зі своїм колегою Ігорем Ласточкіним. Зазначимо, зірка вирішила знову взяти участь у знаменитому шоу «Ліга сміху» незважаючи на свою зайнятість. У цьому сезоні артистка дивує новими образами все частіше.

Відзначимо, в оточенні молодих хлопців Надя виглядає дуже щасливою і задоволеною.

«Повернулася в тренерське крісло. 6 березня дивіться, як ми вибирали команди в Одесі - одразу два випуски на @1plus1_ua в 20:25 22:25», – прокоментувала нові кадри сама зірка.

Шанувальники тут же обговорили побачене:

«Кращий тренер👸🏻», «Вболіваю за твою команду😻💖😍💜», «Лаааааасточкин😍😍😍😍», «Друга фотка топ😻🔥», «Команди Наді здобудуть поїду !🔥», «Ну що за лапуси ці двоє 😀👏», «Зайчика 😍», «найкращі 2 тренераа❤️❤️❤️🔥», «По коментарям можна зрозуміти, що ми ХВОРІЄМО твоєю командою 🤪❤️❤️».

Раніше молода співачка представила яскраве весняне фото, на якому позувала на вулиці в похмурому образі. Надя звично наділу вільну весняну куртку на замку, такого ж відтінку майку-оверсайз. Доповнила наряд Надя лосинами з розписним принтом на коліні, а також світлими кросівками зі шкарпетками-гольфами.

Шанувальники не залишилися байдужі, написавши безліч коментарів під постом Дорофєєвої:

«Де рука?🤔», «Надя, Надя.....не можна бути такою гарною ....😂😂😂», «А ми на стилі 🌸🔥», «Клас , дуже гарна фотка ну як завжди 😝😍♥️», «Самий ідеальний,цибуля на весну😍», «На спорті💪🏻♥️», «Куди сходи з дверима поїхала», «я вже думав ти забула про цей хештег», «Сама😍🤍», «Красуня❤️🔥», «Улюблена😍🔥», «Любов❤❤❤🙈», – відповіли шанувальники

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