Популярна українська виконавиця Гайтана в одному боді зізналася, з чого краще за все починати свій ранок

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Є одна чудова риса - щоранку починати з перемоги: над лінню, над страхами, над сумнівами. 😁 Адже попереду чудова життя і стільки прекрасних миттєвостей», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що пост Гайтана супроводжувала відвертим знімком в боді і піджаку, який розгорнув на камеру. Це викликало справжній бум серед її шанувальників.

«Бомба!», «відмінна мотивація», «красуня», «це дуже жарко!», «прямо зачепило», «ідеальне тіло», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що відома українська співачка Гайтана опублікувала новий пост в Instagram, на якому з'явилася у відвертому топі .

Красуня вирішила здивувати своїх шанувальників фото зі зброєю. Зірка з'явилася в топі, що складається з двох світлих кольорів.

Наряд тримався на двох тоненьких лямках. З-за глибокого декольте виділилася пишні груди артистки. Здавалося, ось-ось і принади зараз здадуться з топа.

Кучеряве волосся, зачесане вгору надали образу якогось ретро. Гайтана дивилася в камеру і посміхалася. Очі виділялися на особу з-за темних тіней і чорного олівця.

В руках красуня тримала револьвер.

"нема Чим зайнятися на цих вихідних? Як щодо того, щоб постріляти променями своєї любові ?😎🖤", "Ну, нічого собі!", - підписала знімок артистка.

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