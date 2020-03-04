Українська співачка Наталя Могилевська вже давно стала однією з найпопулярніших і улюблених артисток в країні - багато її успіху дивуються: видатних вокальних даних немає, зовнішність, пишуть шанувальники зірки в мережі, "на любителя" - так у чому ж секрет успіху Наталі?

Багато фанів Могилевської відзначають, що вона щира і це не може не виділяти артистку серед інших представників шоу-бізу. Так Наталя в черговий раз підтвердила своє реноме і написала в мережі свого роду сповідь про те, як не просто бути артистом, пише Politeka.net:

«Шоу-бізнес – це просто мікрофон, на який спрямована величезна кількість світла, преси та телебачення. І ти можеш використовувати мікрофон як завгодно…», - і т. д. й тривало про всі підводні камені і глибину професії артиста.

Крім такого роду відвертості з підписниками, Наталя показала ще й фізичну відвертість - позувала на сцені в глибокому вертикальному мереживному декольте і шкіряному вбранні й частково при цьому засвітила свої груди.

Шанувальники відзначили, що Могилевська виглядає чудово і написали в коментарях, що вона справжня красуня і "розумниця".

Нагадаємо, Наталія Могилевська надала волоссю неймовірного об'єму, або ж приміряла перуку з практично афро-кучериками і червоною широкою пов'язкою з величезним бантом посередині.

Фото було зроблено крупним планом, на тлі нічого не видно, крім жінки в білому, схожому на халат.

Більшості підписників знімки сподобалися.

Раніше артистка висловилася з приводу політичної ситуації:

"Безумовно артист повинен бути аполітичний. Але як це зробити, якщо ти публічна людина, на якого рівняються, в питання громадянської позиції, тобі довіряють, причому не тільки в питаннях пісень. Тобі довіряють в питаннях - як жити, як бути щасливою, як будувати сімейні стосунки. Тому коли артист веде себе розпусно, міняє чоловіків, вживає наркотики чи щось подібне, потрібно розуміти, що ця особисте життя, яка впливає на людей, на маси, на культуру", - сказала Могилевська.

За її словами, "люди, для яких ти співаєш в Росії, насправді точно такі ж, як і в Україні, і що сварять нас тільки політики, це вони ділять гроші, вони придумують технології, як нас всіх посварити".

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