Близькі російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком, нібито продали її будинок у Підмосков'ї через фінансові труднощі
Про це пишуть російські ЗМІ.
Так, журналісти припускають, що зараз Юнак перебуває в Італії, де лікування обходиться занадто дорого. Тому родичам актриси довелося продати особняк зірки, щоб покрити витрати.
Також зазначається, що думка про те, що Заворотнюк більше не живе в будинку, поділяють і працівники цвинтаря в Анкудінова, де похований батько знаменитості. За їх словами, раніше зоряна сім'я часто відвідувала могилу, проте в останні кілька місяців ніхто на кладовищі не з'являвся.
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Зазначимо, звістка про фінансові труднощі сім'ї Заворотнюк з'являється не в перший раз.
Раніше повідомлялося, лікування Анастасії Заворотнюк, у якої майже рік тому виявили пухлину головного мозку, обходиться, звісно, недешево. Її чоловік невпинно працює, погоджуючись на участь у всіх виставах. Так, він виконував головні ролі в постановках Навки "Спляча красуня" і "Руслан і Людмила". За словами колег артиста, за один вихід на лід він отримує від 100 до 300 тисяч рублів. Тим не менш, Чернишов примудрився потрапити в скандал з податкової. Банк заблокував рахунки фігуриста за вказівкою правоохоронців, які підозрюють його в здійсненні "сумнівних фінансових операцій".
Також з'явилася інформація, що, можливо, Анастасія готується пройти курс експериментального лікування в США.
Нагадаємо, страшний діагноз зірці серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк поставили майже рік тому. Незадовго після народження молодшої дочки актриси Міли у різко погіршився стан здоров'я.
Через якийсь час в мережі з'явилися дані про те, що Заворотнюк перенесла першу операцію в Німеччині. Однак хірургічне втручання не принесло плодів, після чого актрису перевезли в одну з московських клінік, де вона продовжила лікування.
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