33-річна українська актриса і співачка Марта Адамчук, учасниця "Жіночого кварталу" здивувала атмосферним чорно-білим фото

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram. Портретний кадр виконаний в чорно-білому кольорі. Марта постала у вбранні забарвлення "гусячі лапки" з оригінальною мереживною вставкою на грудях і таким же високим коміром.

Заради виразності артистка призібрала волосся трохи назад, таким чином, відкриваючи обличчя і підкреслюючи ефектні вилиці. Наскільки можна зрозуміти по чорно-білому фото, на обличчі Марти мінімум косметики. Артистка відкрито і злегка зухвало дивиться прямо в об'єктив. Від фото так і віє якоюсь внутрішньою силою.

Зазначимо, Адамчук заявляла, що знайшла свій шлях у житті.

"І ті події, що мене оточують - це лише підтвердження того, що я рухаюся в правильному напрямку", - цитують знаменитість на офіційному сайті "Квартал 95".

Раніше ми повідомляли, Марта захопила мережу знімками з вагітною подругою і колегою по "Кварталу" Вірою Кекелією. Дівчата покривлятися і посміялися на камеру. Марта подратувала подружку, випнувши свій живіт, ніби вона теж вагітна.

"Справжніх подруг у наш час мало.....а ще і в шоубізнесі)"; "Обожнюю вас!😚"; "Дівчатка, які ви чудові!😍 🔥🔥"; "Як сестри!👍"; "Які позитивні😘😘😘", - писали в коментарях.

До цього ми розповідали, Адамчук підкорила публіку червоною помадою і розкішним образом в чорному оксамиті. Дівчина поділилася фото в Instagram, зібравши безліч заслужених компліментів.

"Яка ви красива і мила!Якщо ви ще не знайшли свою половинку,то я бажаю вам неодмінно її зустріти.А якщо знайшли,то бажаю вам щасливої,нескінченної любові і величезного справжнього людського щастя"; "Вам дуже йде ця зачіска😍"; "як портрет писаний художником!"; "а губи - оксамит!", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що Марта Адамчук посвітила ідеальним тілом в мереживі: "Ого, яка красуня".

Також Politeka писала, що Марта Адамчук переплюнула Земфіру і підкорила українців новим відео: "мурашки по шкірі".