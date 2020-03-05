Учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала, як проводить вільний час в компанії зіркових колег

Артистка досить часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram власними фотозвітами, зробленими під час її концертів. Однак цього разу співачка постала в образі фанатки на виступі Kadebostany, інформує Рoliteka.net.

Сьогодні артистка вирішила представити на стильному знімку себе в новому образі, стоячи поряд з солістом відомої групи. Сама Камінська виглядала дуже стильно і скромно – довге пальто в підлогу сірого відтінку з масивним розсипом вишитих квітів. Доповнила новий наряд артистка масивними шкіряними чоботами, легким макіяжем і акуратно зав'язаними волоссям.

«Да , я теж фоткаюсь з артистами після концерту @kadebostany_official 🤟🏼», – наголосила Слава під новим постом.

Користувачі мережі досить бурхливо відреагували на побачене:

«Це хто? Митхун Чакраборті? 🤭🧐🤔», «Яке пальто 😍🔥🔥🔥», «Яке пальто 😍🔥🔥🔥», «Круто 😍», «Хо цей заморський парубок?», «Чарівні Свічки! 🔥🔥🔥», «Ааа, клас і я там була🌹 так хочеться побачити Вас в «живу»❤️❤️❤️», «Він звичайно крут🔥👍», «Що за пальто?», «ніщо людське не чуже😉», «Вірменське радіо відповідає...».

Також раніше повідомлялося, що після завершення відпустки артистка вирушила додому, в Київ. Вдома зірка показала, як проводить час з дітьми і як відпочиває ввечері. Однак сьогодні співачці вдалося приємно вразити публіку, показавши архівні кадри з мамою.

На своїй сторінці в Instagram Слава опублікувала кадр з фотосесії з мамою Тамарою Кузнєцової, а також показала знімок сторінки журналу зі своїм інтерв'ю.

«Коли жінка приймає рішення народити дитину, вона бере на себе відповідальність за все: своє здоров'я, кар'єру, фінансове благополуччя, виховання, щасливе майбутнє своїх діток… ну і далі за списком)))🤣⠀

Так сталося з моєю мамою, яка поодинці, закотивши рукави, ставила на ноги двох дочок. І таки поставила!👌🏼🙌🏼❤️ Зараз мама — моя головна підтримка 24/7. Ми ще ніколи не були настільки близькі і відкриті один до одного», – написала Слава під новим і зворушливим постом.

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