Дочка скандального українського політика Михайла Добкіна Алла покрасувалася в яскравому червоному брючному костюмі

Фотографію молода мама опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Добкіна сидить на лавці в червоному костюмі, закинувши одну ногу на іншу. У дівчини розстібнутий піджак, тому в кадр потрапляє вузький топ з глибоким вирізом в районі грудей.

«Зараз у людей можуть початися відносини..якщо хтось когось просто лайкнув. Це як взагалі? Нормально в наш час? Взагалі сучасне суспільство стало настільки соціально залежним...що навіть кохання вже стало интернетним. А де любовні листи, записки на серветках, знайомства і любов з першого погляду?», - обурюється Добкіна.

За словами Добкіної, люди сьогодні можуть закохатися з першого лайка, а багато дівчат спеціально виставляють побільше відвертих знімків, щоб зібрати більше лайків від чоловіків.

«Хтось думає, що якщо тобі сподобався його коментар під фото чи в Директ, то можна вже переходити на ТИ з цією людиною. Коротше, повна маячня відбувається в цьому інстасвіті», - журиться дівчина.

Вона закликала своїх прихильників частіше проводити час зі своїми близькими, а не зависати в соціальних мережах.

Шанувальники тепло відреагували на пост Добкіної, залишивши під ним більше 700 лайків.

«Не ховай очі», «Лайк. У нас з тобою стосунки між іншим з першого погляду», «Гарна», «Приголомшлива», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Добкіна поділилася традиційним селфі в машині. Дівчина показала себе поблизу і при макіяжі. Деякі її прихильники відзначили, що дочка політика "справжня красуня", інші користувачі писали про те, що у зірки мережі "зроблені губи" і про те, що вони дуже великі.

Нагадаємо, що Алла Добкіна підкреслила красу топіком з великим декольте: "Нереальна".

Як повідомляла Politeka, дочка і мати Добкіна вразили зовнішністю: "Одне обличчя", яскраве фото.

Також Politeka писала, що Алла Добкіна крупним планом показала, чим її нагородила природа: «Очей не відірвати».