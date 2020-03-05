Український ведучий і автор програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав грандіозну риболовлю в глибинці Монголії

Як передає Politeka.net, Комаров анонсував вихід нових серій свого проекту, в яких він розповість про життя в Монголії. Зокрема, у своєму мікроблозі в Instagram шоумен виклав знімки, як місцеві чоловіки примудряються, закинувши сітку всього один раз, витягнути з озера тонни риби. До такої складної задачі підключився і сам Комаров, відомий тим, що під час подорожей "пробує все на собі".

"Юрти, безкраї степи, фантастичні традиції і ритуали. Сьогодні в 22-45 на 1+1 починається наша подорож в регіон Внутрішня Монголія в Китаї, де живуть суворі хлопці, здатні в 40-градусний мороз витягнути майже всю рибу з озера, закинувши сітку всього 1 раз😂 Сітка, правда, 4-кілометрова. Технологія неймовірна. Доба підготовки. Страшна і дуже холодна ніч...", - поділився Комаров в соцмережі.

Шанувальники висловили невимовний захват і нетерпіння побачити пригоди українця. Правда, деякі захисники природи відзначили, що подібна рибалка завдає шкоди екосистемі.

"Приголомшливо 😍 Ви щаслива людина, що можете на собі випробувати різні життя народів!"

"Я уявляю яка ця риба смачна і корисна.....без важких металів і всякої гидоти👍👍👍так захотілося такої рибки😍😍😍😍😍аж слинки течуть😂😂"

"Огоооооо, скільки риби!! Та й така м'ясиста вся 😻"

"Рибалка-мрія😂"

"Це не рибалка, а варварство... Бідне озеро і риба... ("

"Браконьєрство на обличчя.. На екологію глибоко наплювати"

Раніше ми повідомляли, Комаров поділився в Instagram кадрами-спогадами зі своєї поїздки на бразильський карнавал.

«Це було рік тому. Як зараз пам'ятаю перші кроки і миті: під шум 80 000 глядачів, в дуже важкому, незручному і жаркому костюмі я, стікаючи потом…», - згадує Дмитро.

"Це був чудовий сезон!❤️"; "Круууто!!! 👍👍👍 У мене мрія подивитися карнавал наживо 💖"; "Клас 👍🔥, як ви не зварилися живцем в таких костюмах🤣", - писали в коментарях вдячні шанувальники.

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