25-річна українська актриса Анна Кошмал, яка стала відомою завдяки серіалу "Свати", підкорила неймовірно жіночним образом

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому постала в гримерці. Чорно-білий кадр розбурхав інтимністю моменту: Анна у білій сорочці наносила собі макіяж і застигла з дзеркальцем і олівцем для губ в руках.

Менш ніж за добу шанувальники понад 22 000 раз захоплювалися красою актриси, не втримавшись від компліментів.

"Класна фотка, Ви суперськи виглядаєте!!! 🔥"

"Дуже приємна актриса!!! 🔥❤️"

"😍 ти завжди залишишся Евгешою Ковальовою зі сватів"

"Яка ж ти класна😍😍😍💖. Сподіваюся, що ставши актрисою я все ж зможу побачитися і попрацювати з тобою. Я вважаю тебе своїм ідеалом і хочу на тебе рівнятися💖"

"Чарівна 😍😍😍"

"Який у вас ріст? На екрані ви виглядаєте мініатюрною 😄"

"Ось це жінка❤️"

Раніше ми повідомляли, Кошмал захопила публіку відвертим вбранням. На фото в Instagram вона постала в білому топі і такого ж кольору штанях, що тісно обтягнули всі її принади, дозволивши прихильникам досхочу насолодитися чарівними вигинами. На плечі Ганна накинула шкіряну куртку.

"Ти все одно залишишся Женею зі сватів🤡🤐🙈"; "Боже мій, ти така красива😻"; "Ой, яка гарненька))", - писали в коментарях.

Також ми розповідали, що Ганна затьмарила всіх колег на сцені. Дівчина поділилася у соцмережі кадром з вистави "Девішник". На ній біла сорочка і вузькі сині джинси з чорним шкіряним поясом. Яскравий макіяж і ідеальна укладання доповнили дивовижний образ.

"Хто ще не був на Девішнику, обов'язково відвідайте!) Дівчатка неперевершені !"; "Ганна ви дуже красива актриса і я вас дуже люблю,мрію побувати на вашій виставі "дівич-Вечір"😍😍😍"; "Дуже красива🔥"; "Красуні, особливо ти Аня♥️♥️♥️", - писали в коментарях.

Нагадаємо, Женька з "Сватів" спустила сорочку і влаштувала фотосесію для дорослих.

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