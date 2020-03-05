Українська співачка Оля Полякова вирішила показати дуже інтимну, на думку багатьох користувачів мережі, процедуру

Артистка вирушила на сеанс масажу обличчя і тіла. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.

Опубліковані кадри в сторіз виконавиці, ймовірно залучили масу уваги її прихильників, так як вона при процедурі, зрозуміло, роздяглася. Оля лежала під білими простирадлами і одразу показала, як масажують її обличчя, а після - як розминають тіло в районі спини. Перебуваючи в останньому згаданому положенні лежачи на животі на кадрах видно, що вітчизняна селебрітіс була без ліфчика.

Артистка перебувала в прекрасному настрої, судячи з побаченого. Зазначимо, що прокоментувати процес розслаблюючих процедур зірки у її фанів не було, але раніше вони відзначали в коментарях під постами Олі, що та радує їх своєю гуморною манерою поведінки, що співачка "проста", "виходить за рамки пристойності", але не робить це геть непристойно, а також нахвалювали фігуру суперблондинки.

Як повідомлялося раніше, Оля Полякова - справжня любителька подорожей, при цьому вона нерідко примудряється поєднувати роботу з відпочинком. Наприклад, зовсім нещодавно вона давала тур по Канаді і США, а після цього разом з дочками поїхала позасмагати на березі океану в Мексику.

Звичайно не забула вона і про пляжних знімках, які активно демонструвала в мережі. На цей раз співачка вирушила зустрічати весну в столицю Франції Париж.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася фото, на яких виглядає дуже щасливою. Полякова позувала посеред знаменитого паризького кабаре Crazy Horse в компанії своєї приятельки.

Для виходу в світ знаменитість обрала екстра-міні чорного кольору з вирізом. Наряд підкреслив достоїнства фігури зірки, зокрема, її тонку талію і довгі ноги. Рукави і верх сукні прикрашені стразами сріблястого відтінку. Вона доповнила свій стильний цибулю зручними полуботинками, а також сумочкою на ремінці. Легкий макіяж з нюдовыми шиммерными тінями і довгі вії довершують образ поп-діви.

На жаль, користувачі мережі не мають можливості прокоментувати знімок, адже його Полякова показала на своїй сторінці в Instagram-Stories.