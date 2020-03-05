Украинская певица Оля Полякова решила показать очень интимную, по мнению многих пользователей сети, процедуру

Артистка отправилась на сеанс массажа лица и тела. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды.

Опубликованные кадры в сториз исполнительницы, вероятно привлекли массу внимания ее поклонников, так как она при процедуре, разумеется, разделась. Оля лежала под белыми простынями и сразу показала, как массажируют ее лицо, а после - как разминают тело в районе спины. Пребывая в последнем упомянутом положении лежа на животе на кадрах видно, что отечественная селебритис была без лифчика.

Артистка пребывала в прекрасном расположении духа, судя по увиденному. Отметим, что прокомментировать процесс расслабляющих процедур звезды у ее фанов не было, но ранее они отмечали в комментариях под постами Оли, что та радует их своей юморной манерой поведения, что певица "простая", "выходит за рамки приличия", но не делает это пошло, а также нахваливали фигуру суперблондинки.

Как сообщалось ранее, Оля Полякова - настоящая любительница путешествий, при этом она нередко умудряется совмещать работу с отдыхом. Например, совсем недавно она давала тур по Канаде и США, а после этого вместе с дочерьми отправилась позагорать на берегу океана в Мексику.

Конечно не забывала она и о пляжных снимках, которые активно демонстрировала в сети. На этот раз певица отправилась встречать весну в столицу Франции Париж.

На своей странице в Instagram она поделилась фото, на которых выглядит очень счастливой. Полякова позировала посреди знаменитого парижского кабаре Crazy Horse в компании своей приятельницы.

Для выхода в свет знаменитость выбрала экстра-мини черного цвета с вырезом. Наряд подчеркнул достоинства фигуры звезды, в частности, ее тонкую талию и длинные ноги. Рукава и верх платья украшены стразами серебристого оттенка. Она дополнила свой стильный лук удобными полуботинками, а также сумочкой на ремешке. Легкий макияж с нюдовыми шиммерными тенями и длинные ресницы довершают образ поп-дивы.

К сожалению, пользователи сети не имеют возможности прокомментировать снимок, ведь его Полякова показала на своей страницы в Instagram-Stories.

Напомним, Полякова сцепилась со слугой народа в прямом эфире.

Как сообщала Politeka, Полякова в коротком наряде засветила лишнее: «можно смотреть вечно».