Український хореограф, шоумен Влад Яма показав, чим вони займаються з дружиною у ванній вранці

Гіфку з цікавою процедурою він та його дружина Лілія опублікували на своїх сторінках в Instagram, передає Politeka.net. Першою історію виклала Лілія. На відео парочка стоїть у ванній. На Лілії надітий халат, а Влад стоїть з голим торсом. Обидва вони полощуть рот і кривляються на камеру. З першого погляду здається, що подружжя просто чистить зуби, але танцюрист вирішив пояснити тонкощі цієї процедури.

Як написав на своїй сторінці Влад Яма, вони з дружиною полощуть рот лляним маслом.

«Це не просто танець, в роті лляне масло», - написав хореограф.

Так як гіфка була опублікована в сторіс, шанувальники зоряної пари не змогли залишити коментарі до публікації.

Раніше ми писали, що Влад Яма порадував шанувальників фото, на якому він ще з бородою. На знімку Влад Яма позує, сидячи зверху на червоному кабріолеті. Чоловік вибрав білі футболку і шорти, а також чорні кросівки. До речі, у пари багато фото з цією машиною.

«Вау. А тримайте мене семеро», - написала Лілія під постом чоловіка.

Зазначимо, що Влад і Лілія досить часто публікують спільні фотографії. Крім цього, вони постійно коментують фотографії один одного. Як відомо, пара одружилася в 2015 році. Разом вони виховують сина Леона. У численних інтерв'ю Влад Яма розповідав, що закохався в дружину мало не з першого погляду. Але вважав, що вона занадто гарна для нього.

Парочка познайомилася в клубі, коли Яма святкував свій день народження. Лілія згадує, що на тому святі була і Наталія Могилевська, з якою Ямі приписували роман. Правда, на той момент її цікавили інші чоловіки.

Нагадаємо, що напівгола дружина Влада Ями прямо на камеру показала, як спокушає чоловіка: «Чистий кайф».

Раніше Politeka повідомляла, що Влад Яма в позі собачки показав, чим підкорив дружину-красуню: "Ого, який бешкетник!".

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